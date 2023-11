Wenczel Flóra zoopedagógus az eseményen a Kisalföldnek elmondta, hogy Nadin nagyon játékos, ahogy egy kisgyermekhez illik, különösen szereti nővérét, Blankát, jó viszont ápol az apával, Malipóval is, de persze a mindene az édesanyja, Bianca. A kislány 2022 novemberében látta meg a napvilágot - írta a kisalfold.hu.

A nevének jelentése „remény”, hiszen a csimpánzcsalád akkori legidősebb tagja, Lara halála után alig egy hónapra, váratlanul érkezett. Ő most a csapat legifjabb tagja, aki többnyire természetesen mamáján csimpaszkodva tölti napjait. Anyukáján kívül a csapat többi tagja is vigyázza minden lépését, az első hónapokban főleg Blanka és az apukája tartózkodott sokat a közelében.

A csimpánzok fejlődése hasonló az emberekéhez, anyukájukkal 4-5 éves korukig szoros köteléket alkotnak. Az immár egyéves majombaba már próbálgatja a tehetségét. Egyre gyakrabban távolodik el édesanyjától, aki persze sosem veszi le róla óvó tekintetét. Biancának igencsak nagy fejtörést okoz, amikor a kis csimpánzlány felfedező útra indul, hiszen már mindenre felmászik. Mióta nagyobb lett, anyukája engedi, hogy felfedezze a világot és már a többiek is foglalkozhatnak vele. Nagynénje, a kis kamasz Zahira is nagyon szívesen játszik már a kicsivel, és avatja be őt a csínytevésekbe. Ha Nadin nagyobb lesz, ő, Zahira és Blanka valószínűleg veszélyesen komisz lányhármast fognak alkotni. A születésnap tiszteletére felkerült táblája a majomház falára, és mostantól jelképesen örökbe is lehet őt fogadni. Részletek az állatkert honlapján.