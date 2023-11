Amint megszületik az emberben a döntés, hogy kutyát szeretne, fontos azt mérlegelnie, hogy mennyi ideje és energiája van arra, hogy foglalkozzon vele, és azt is, hol, milyen környezetben él. Ezek fényében érdemes fajtát választani; mert egy kaukázusi juhász nem fogja a panelban jól érezni magát, egy nyugodtabb, lassabb ember pedig nem biztos, hogy ideális gazda egy juhászkutya számára – vélekedik a kiképző. Hozzáteszi, hogy szaporítótól nem ajánlja a vásárlást. Ha egy fajtához ragaszkodunk, azt tenyésztőtől vásároljuk meg, de elhozhatunk menhelyről vagy fajtamentőktől kutyát. Utóbbi két esetben megkapjuk mindazt, amit egy szaporítótól sosem: egy bizonyos szinten szocializált és orvosi háttérrel rendelkező ebet. – A keverék kutyák is teljesen be tudják tölteni azt a funkciót, az űrt a lelkünkben, amire egy embernek szüksége van – jegyzi meg Fruzsina.

Azt is kiemeli: ne szín és küllem alapján válas - szunk. Kezdjünk el ismerkedni a kutyával, vigyük ki sétálni, járjunk be hozzá többször, hogy összeszokhassunk. Fruzsina elmondta: tenyésztő és tenyésztő között is különbség van. Sokan próbálják meg tenyésztőnek kiadni magukat, ám ha odafigyelünk arra, hogy tenyésztő csak törzskönyves kutyát árusíthat, illetve, hogy megtalálható kell, hogy legyen a Magyar Ebtenyésztők Országos Szövetsége honlapján, nem verhetnek át minket.

Arról is beszélt, hogy a gazdásodás a tenyésztőknél hasonlóan szigorú, mint egy menhelynél. Felmérik, hova, melyen céllal szeretnénk vinni a kiskutyát.

– Emellett egy tenyésztő, ha szereti a fajtáját, akkor ő bármikor visszafogadja, ha gond van a kutyával, és segít abban, hogy ne egy menhelyre vagy az utcára kerüljön. És akkor, ha az eb a gazdánál marad, egy életen át figyelemmel kíséri a kutya sorsának alakulását – emeli ki. Végezetül leszögezi: ha valaki kutyatartásra adja a fejét, bele kell tenni az energiát. Ezért fontos, hogy úgy menjünk bele, hogy komoly az elhatározásunk, mert életekkel dobálózunk.