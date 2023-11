– Nagy örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy a Rókavár Vendégház megnyerte az Év kutyabarát helye verseny szakmai zsűrijének különdíját! – olvasható a csánigi panzió közösségi oldalán. Az elismerést Horváthné Hajas Izabella, a panzió egyik munkatársa vette át.

– Körülbelül 3-4 éve nyitották a panziót a gyerekeim, már a kezdetektől szeretettel látjuk a négylábú vendégeket is. Azóta folyamatosan fejlesztjük a helyet, hogy ne csak a gazdik, hanem kedvenceik is otthonosan érezzék magukat nálunk – meséli lapunknak Horváthné Hajas Izabella. Vajon pontosan mikkel készülnek a kutyusoknak? Hatalmas, 2500 négyzetméteres zöldterület áll az ebek rendelkezésére, ahol futkározhatnak. Ha elfáradnak, a panzióba is szabad bejárásuk van, illetve egy kényelmes, ergonomikus, nagy méretű kutyakanapén is megpihenhetnek.

Friss vízzel és jutalomfalatokkal köszöntik őket, illetve táppal is készülnek, ha véletlenül a gazdi otthon felejtené. Számos kutyajátékkal felszerelték a panziót. Különösen érdekes az az agilitypálya – ugratóval, karikával, alagúttal és hintával –, ahol a négylábúak kellemesen eltölthetik az időt.