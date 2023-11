Mint arról korábban beszámoltunk, 11 embert szállítottak kórházba a Szombathelyi Fedett Uszodából szerda délelőtt, a helyszínen a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységei is megjelentek. A komplexumot üzemeltető Vasivíz Zrt.-t is megkerestük, közleményükben cáfolták azokat a sajtóinformációkat, amelyek tévesen gázszivárgásra utaltak (lapunk ilyet nem tett): "A Fedett Uszoda üzemeltetéséhez szükséges fertőtlenítő szerek a szabadban történő átfejtése során nátrium-hypoklorit és sósav keveredett össze, mely azonnali klórgáz képződéssel jár. Az átfejtésben részt vevő kolléga rögtön észlelte a problémát, és gyors reakciójának köszönhetően az átfejtést leállította, és elkezdte a vízzel történő higítást" - írták.

A közlemény szerint a kedvezőtlen szélirány hatására a keletkezett klórgáz egy része a létesítmény szellőző rendszerén keresztül bejutott az 50-es medencét magába foglaló épület helyiségeibe. A létesítmény haladéktalanul történő kiürítésének köszönhetően a Vasivíz Zrt. információi alapján komolyabb személyi sérülés nem történt.

Azt a társaság is megerősítette, hogy torokkaparásra panaszkodó érintettek közül 11 embert szállítottak további kivizsgálásra kórházba. Megtudtuk ugyanakkor azt is, hogy a Vasivíz Zrt. átfejtést végző, a klórgázzal közvetlenül érintkező munkatársait a vizsgálatokat követően már ki is engedték a kórházból, maradandó sérülést nem szenvedtek.

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelem helyszínre kiérkező szakemberi átvizsgálták a létesítményt, méréseket végeztek, majd az épület teljes átszellőztetését rendelték el. A biztonságos üzemeltetés feltételeinek helyreállítását követően a Fedett Uszoda csütörtökön a megszokott nyitvatartási időben fogadja a vendégeit. Társaságunk szakértő bevonásával az eset kivizsgálását elvégzi és megteszi a szükséges intézkedéseket - írták.