Szeptember óta nem kaptak fizetést a futballcsapat játékosai a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nél. A klub tartozása több, mint 500 millió forintra rúg – erről is beszélt Czeglédy Csaba önkormányzati képviselő (független) felszólalásában. A politikus azt szorgalmazta, decemberben kerüljön a közgyűlés napirendjére a gazdasági társaság ügye, s ha kell, az önkormányzat nyújtson forrást. Utalt rá, december 9. az a nap, amikor visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok. Sürgette felügyelőbizottság és taggyűlés összehívását, továbbá a Haladás brand megőrzése érdekében akár egy alacsonyabb szinten játszó csapat összeállítását.

Nemény András polgármester (ÉSZ) leszögezte: nem lát esélyt arra, hogy az NBII-es csapat tartozásait a város fizesse meg. Ráadásul – mint mondta - nem is tudják pontosan, mekkora a klub tartozása. Hangsúlyozta többször, közpénzből nem fogják támogatni futballjátékosok juttatását. A városvezető Homlok Zsolt elnököt egyébként telefonon kereste, hogy informálódjon, az elnök állítólag azt ígérte neki, hogy visszahívja.

A polgármester szólt arról a jelentős központi forrásról is, ami a szombathelyi futball, illetve utánpótlás-nevelés támogatására érkezett az elmúlt években. Szerinte emellett nincs szükség még önkormányzati hozzájárulásra is. Arról már Koczka Tibor önkormányzati képviselő beszélt, hogy az több, mint 40 milliárd forintra rúg, ha valamennyi magánkézben lévő egyesületnek juttatott pénzt és sportpálya-építést összesítjük. A politikus leszögezte: külön kell választani a Haladás Labdarúgó Kft. ügyét és a HVSE-t, hiszen a kettő különálló szervezet. Utóbbi keretein belül több, mint ezer gyerek sportol – ez is elhangzott.

Idén mindössze egy felügyelőbizottsági ülést tartottak a Haladás Labdarúgó Kft-nél – ezt már Horváth Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) mondta el. Az önkormányzatnak is van egy delegáltja. Kitért arra is, az önkormányzat nem kapja meg sem a felügyelőbizottsági ülésekről, sem pedig a taggyűlésekről szóló jegyzőkönyveket. Emlékeztetett, tavaly év végén még pozitív szaldóval zárta a kft. az évet, akkor semmi sem utalt arra, hogy finanszírozási gondok lennének. Megtudtuk azt is: Horváth Gábornak sikerült az, ami a városvezetésnek nem: többször egyeztetett a cég ügyvezetésével, kérdéseire pedig mindig választ kapott.

A politikus arról is beszélt, mind a Haladás futballcsapata, mind pedig a Falco KC kosárlabdacsapat működtetése mintegy 1-1 milliárd forintra rúg éves szinten. Ennyit – szerinte – kétségtelen, nem bír el a város. Felhívta arra is a figyelmet, hogy az önkormányzat a Falco KC-t több, mint 400 millió forinttal támogatja költségvetéséből. Koczka Tibor szerint azonban nem összehasonlítható a kettő, hiszen a kosárlabdacsapatot 100 százalékig önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság működteti, így azt bármennyivel segítheti a város. Míg a Haladás Labdarúgó Kft-ben mindössze 10 százalék az önkormányzat tulajdoni részesedése.

Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) azt szorgalmazta: a polgármester korábban ígéretet tett arra, hogy a Haladás Sportkomplexum után befizetett helyi adókat – idén mintegy 30 millió forintot – a város támogatás formájában visszajuttatja a HVSE-nek. Elhangzott, a HVSE tevékenységére sincsen rálátása a városvezetésnek, ezért egyelőre nem került napirendre, hogy pluszforrással segítenék az egyesületet.

A közgyűlés végül megszavazta, decemberi ülésükön napirendre kerül a Haladás Labdarúgó Sportszolgáltató Kft. helyzete.