Horváth Győző tízévesen az Ungaresca Táncegyüttes utánpótláscsoportjában kezdte néptáncos pályáját több mint 40 éve. Gyermekként minden hétvégét az együttes próbatermében töltött édesapjával, Horváth János Gedivel, az Ungaresca Táncegyüttes vezetőjével. Győző már fiatal táncosként koreográfiákat készített, szólótáncversenyeken szerepelt, fesztiválokon vett részt műveivel. 1990-ben a Zalai Kamaratánc Fesztiválon kiemelt szólótáncosi, a középiskolai Helikoni Ünnepségeken koreográfiai díjat kapott. A körmendi nyugat-dunántúli koreográfiai versenyen is számos alkotói díjjal ismerték el tevékenységét. A pesovári szellemiséget tovább őrizte, nemcsak az autentikus néptánc, hanem a tematikus, táncszínházi művek, a modern népzenei feldolgozások, vagy Bartók művei is alkotásra inspirálták. A Berzsenyi Dániel Főiskolán művelődésszervező szakon szerzett képesítést, majd elvégezte a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus tanszakát is. 1999-ben alakult meg az Ungaresca Táncegyüttes mellett a Dr. Pesovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, ahol a kezdetektől tanítja a kisebb-nagyobb gyermekeket; az intézménynek egyik vezetője. Hosszú évekig tanított középiskolában, a határ menti magyar települések kultúrájának visszatanításában többször segédkezett. Jó kapcsolatot ápol társintézményekkel, más együttesekkel, melynek eredményeként számos újító szakmai kezdeményezése valósult meg: például a Savaria Történelmi Karnevál folkudvar rendezvénye, a Vas vármegyei hatókörű Ungaresca módszertani műhely működtetése.

Az Ungaresca Táncegyüttes vezetését 2009-ben vette át édesapjától, Horváth János Geditől, aki jövőre 80 éves lesz. Születésnapjának tiszteletére a táncosok nagy műsorral készülnek, amely részben az ő koreográfiáit eleveníti fel, részben pedig ízelítőt ad a tanítványok, az utódok munkáiból. Három generáció táncol majd: a kicsik – a Dr. Pesovár Ernő AMI növendékei, a nagy Ungaresca és a seniorok. A fenntartó nélkül maradt Ungaresca Táncegyüttes működését Horváth Győző a saját vállalkozásaként biztosítja sikeres pályázatok és számos fellépés segítségével. Vezetése alatt az Ungaresca 2018-ban megkapta a Nyugat-magyarországi Néptáncszövetség Pesovár Ernőről elnevezett emlékplakettjét. Zakopanéban, a Nemzetközi Néptáncfesztiválon kétszer nyerték el az Arany Fokos díjat.

Idén a Vasi Skanzenben vasi lakodalmi szokásokat láthattunk tőlük, és a karneváli folkudvar kivitelezésén kívül felléptek Szombathely testvérvárosában Kaufbeurenben is.