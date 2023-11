A Savaria Múzeum a kutató számára igazi kincsesbánya a források tekintetében, Kelbert Krisztinának munkatársként az a célja, hogy minél több anyagot feldolgozzon és bemutasson a nagyközönség számára. Eddig kilenc könyve jelent meg és több mint húsz tanulmánya, amelyekből kitűnik, hogy az emberi sorsok, azon belül a női témák érdeklik őt leginkább. Fontos számára, hogy akik olvassák az írásait, könyveit, betekintést nyerjenek a 19–20. század társadalomtörténetébe a női sorsokon keresztül.

A pályája kezdete óta foglalkozik a helyi zsidóság történetével is, legelső tanulmányai is zsidó női sorsokat mutattak be. Köztük Galló Gabrielláét, aki gyógyszerész szakmát választott, s a 40-es években bontakozott ki a tragédiája a szombathelyi zsidóság elhurcolása során: a deportálás előtt, a Mayer gépgyárban szülte meg második gyermekét, aki aztán vele együtt Auschwitz gázkamráiban pusztult el. Ez a rendkívüli kontraszt, ami életének gazdagságát állította szembe a drámai véggel, Krisztina kutatásait két irányba indította el: a helyi zsidóság és a nőtörténetek felé. Kelbert Krisztina a tevékenységéért 2017-ben MúzeumCafé díjat, 2018-ban Raul Wallenberg-díjat, 2022-ben Mensch-díjat kapott.