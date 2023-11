Fokozott madárinfluenza-veszély miatt a kereskedelmi célból tartott baromfik kötelező zártan tartását rendelte el a magas kockázatú területeken Pásztor Szabolcs országos főállatorvos október 30-án. Néhány napra rá azonban előbb Hajdú-Bihar vármegyében mutatták ki a vírust, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tiszadobon számoltak fel egy mintegy 51 ezer állatot számláló pecsenyekacsa- állományt. Az érintett telep körül három kilométer sugarú védőkörzetet, illetve tíz kilométeres sugarú megfigyelési körzetet jelöltek ki. Azóta pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyét is elérte a madárinfluenza.

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak betegsége, évek óta az Alföld tekinthető a vírus gócpontjának. Megjelenését időjárási és tartási körülmények is befolyásolhatják. - A madárinfluenza melegágyának tekinthetők a víziszárnyasok, hiszen esetükben a vadmadarakkal történő közvetlen vagy közvetett érintkezés kockázata nagy – mondja Erőss Ádám Rábamenti Agrár Kft. cégvezetője. Majd hozzáteszi: kelet-Magyarországon olyan közel vannak egymáshoz az állattartó telepek, hogy nem csak szállítás során, de akár légi úton is átterjedhet a vírus egyik helyről a másikra. Elég, ha egy fertőzött állat tolla, pihéje elszáll, már meg is van a baj; továbbá gondozón vagy a szellőztető rendszeren keresztül is könnyen bejut az épületbe a fertőzés.

– Ezért nagyon fontos a megfelelő járványügyi intézkedések betartása és a telepen belüli járványügyi védekezési terv felállítása és követése - hangsúlyozza a szakember, aki egyébként úgy tapasztalja: Nyugat- Magyarországon, benne Vas vármegyében is, a hatóság által jól be van tartatva, és jól be is vannak tartva az előírások. Ilyen például a kerékmosó aknák és a fertőtlenítő keret használata, hogy a telepen a ki-bejárás tiltott, oda csak a saját dolgozók – átöltözve – mehetnek be. Ezekkel az apróságokkal már sokat tehetnek az állattartók azért, hogy megvédjék az állományt. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is: az ország ezen felén messze nincs akkora hagyománya a víziszárnyas tartásnak és a telepek is jóval távolabb helyezkednek el egymástól.

A meggyeskovácsi állattartó telepen 78-80 ezer tojótyúk számára alakítottak ki férőhelyet, továbbá előneveléssel is foglalkoznak. Jobb bele sem gondolni, hogy mekkora kárt és anyagi veszteséget okozna számukra a madárinfluenza. Erőss Ádám azt mondja: mindent megtesznek a fertőzés elkerülése ellen, a tojás szállítása során fokozottan ügyelnek a járművek fertőtlenítésére.