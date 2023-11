- A képviselő-testület mindig fontos feladatának tartja a világosítást és a faültetést a településen. Hagyományosan mindig a Sé betűk környéke az egyik kiemelt pontunk, emellett a temető, a futballpálya és az óvoda környéki területekre is odafigyelünk – mondta el kérdésünkre Horváth László alpolgármester. - Ebben az évben egy kis újítást szerettem volna: Horváth Bálint, a Herman Ottó-szakközépiskola 11. osztályos tanulója segítségével gondoltuk át a Sé betű környékének virágosítását, díszítését. Végül 250 árvácskát ültettünk el alakzatban, mellette pedig 250 tulipánhagymát is eldugtak a földben, ami majd tavasszal fog pompázni – tudtuk meg Horváth Lászlótól.

Forrás: Unger Tamás

Az önkormányzat beruházásában több babérmeggy cserjét és három pampafüvet is ültettek az út mentén azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a területet megóvják, s azon a részen ne parkolhassanak autókkal és más gépjárművekkel. Az alpolgármester szólt arról is: az óvoda környékén egy magánszemély felajánlásának jóvoltából 150 babérmeggyet ültettek el a kerítésnél, hogy szép környezetet teremtsenek a gyerekek számára. A temetőnél, a futballpályánál és a hidaknál lévő virágládákban szintén cserélték a növényeket: mintegy 350 árvácska került az út mentére. Az ÖrökSégünk Alapítvány önkéntesei és civilek segítettek ezúttal is az őszi munkálatok elvégzésében – tájékoztatott Horváth László. Az alpolgármester hangsúlyozta: folytatják a falu szépítését, terveik között szerepel, hogy a településtábláknál is virágosítsanak.