Végigjárta a Falco korosztályos csapatait, iskoláival a diákolimpiát is. A Nagy Lajos Gimnáziummal részt vett a középiskolai kosárlabda-világbajnokságon Kínában, ahol a 9. helyen végeztek. A Falco felnőttcsapatában 17 éves korában mutatkozott be egy Kaposvár elleni bajnoki mérkőzésen. Nagy vágya teljesült, amikor példaképével, Kálmán Lászlóval együtt léphetett pályára. 19 éves korára már csapatkapitánynak jelölte edzője (Kálmán László). Ebben a szezonban már húzójátékos volt. Húszévesen aláírt az olasz I. osztályban szereplő Capo d’Orlando csapatához. Ezen a nyáron a B divíziós Európa-bajnokságon a magyar csapattal bronzérmet szerzett, és beválasztották a torna legjobb ötösébe. Meghívót kapott a felnőttválogatott keretébe. Másfél évig játszott az olasz első osztályban, ahol nyolcas kupadöntőbe jutott csapatával, majd az olasz másodosztályban szereplő Treviso Baskethez igazolt. 2017- ben részt vett az Európa-bajnokságon, a legjobb 16 közé jutott a válogatottal.

Ezután visszatért nevelőegyesületébe, ahol a 2017/2018-as szezonban bajnoki és kupadöntőt játszott. Ezt fél év spanyol első osztályú kitérő követte, majd hazatért a Falcóba. Ebben a szezonban valóra váltotta álmát, hogy bajnokságot nyerjen csapatával, amit aztán 2021-ben, 2022-ben és 2023- ban is megismételt. Az utolsó 3 bajnoki döntőben őt választották az MVP-nek (legértékesebb játékos). A Magyar Kupa küzdelmeit 2021-ben és 2023-ban nyerte meg csapatával, a 2021-es döntőn szintén MVP lett. 2022- ben részt vett a válogatottal a második Európa-bajnokságán. A Falcóval nemzetközi porondon is remekül teljesít, a Bajnokok Ligájában is rendszeresen jó teljesítményt nyújt, amit külföldi szakírók is elismernek. Egyike azon kevés játékosoknak, akik elérték az 500 dobott pontot a sorozat történetében. Évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújt, amit a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége azzal honorált, hogy 2019-ben és 2022-ben is megválasztotta az év férfi kosárlabdázójának.