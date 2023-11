Az Őrségben, a veleméri temetőben ökumenikus megemlékezést tartottak november elsején. A jelenlévők közösen énekelték el a 90. zsoltárt, amely így kezdődik: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak…” Az ökumenikus alkalmon Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus lelkész, majd Ozsváth Imre református lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez.

Utóbbi így fogalmazott: – A temetőkertben, ahol minden emberi szó elnémul, hadd szólaljon meg az élet és a halál ura, a mi Urunk, Jézus Krisztus igéje, aki ezt mondta: – Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, az örömhírt, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartják úgy, ahogy én hirdettem nektek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké – mondta, majd így folytatta: akik a csendes temetőkertben nyugosznak, azok Isten ölén és kezében vannak, mint ahogy mi mindnyájan itt a földön.

Keresztény emberként számunkra van egy biztos pont, a Jézus Krisztuson keresztül vezető út Istenhez. Ez az út sohasem könnyű, sőt kiváltképpen nehéz akkor, amikor gyászt hordozunk a szívünkben. Mécsesek gyúltak minden vasi temetőben, ahol elnémul az emberi szó, valami más azonban megszólal.