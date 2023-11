Dénes Károly nyugalmazott és Döme László aktív kerületvezető erdész beszélt a diákoknak arról a szerteágazó tevékenységről, amit az állami erdőkben végeznek: a fakitermelésről, az erdősítésről, a hosszú éveken át tartó gondozásról, a sokszínűség/biodiverzitás megőrzéséről. A fa a legfontosabb megújuló energiaforrásunk és alapanyagunk, - ahogy a mondás is tartja: életünket a bölcsőtől a koporsóig kíséri - fogalmazott.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. közösségi oldalán közzétett beszámolóból az is kiderül: a gyerekek többek között megismerkedhettek a fakitermelő (harvester), -közelítő, ültetőgépekkel. Szó esett a szeptember-október fontos természeti jelenségéről, a szarvasbőgésről, amit az erdészet munkatársai egy tülök segítségével be is mutattak.

Győrváriné Sali Johanna osztályfőnök elmondta: minden évben tart az iskola a szülők bevonásával pályaorientációs napokat, szeretnék megismertetni a gyerekekkel a szakmákat. A természet és az erdő sokukhoz közel áll, rendszeresen kirándulnak, és az erdész pálya iránt is többen érdeklődnek.