Hagyományosan rendeztek emlékünnepséget dr. Pető Ernő tiszteletére a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban kedden. A Romhányi-teremben tartott rendezvényen megjelent Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Orbán István, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója is. Prof. dr. Márkus Béla, a Tudományos Bizottság elnökének köszöntő szavai után Pető Ernő sikerekben és nehézségekben egyaránt bővelkedő életútját dr. Csákváry Violetta osztályvezető főorvos elevenítette fel. Százhúsz ággyal 1923-ban jött létre Vas vármegye és Szombathely Megyei Jogú Város első közkórháza, a mai 11-es Huszár úton. Az új kórháztömböt 1929. szeptember 1-jén avatták fel - erről is hallhattak az egybegyűltek. Mint ahogy arról is, melyek voltak azok a műtétek, amiket az országban Szombathelyen végzett el először dr. Pető Ernő.

Elismerések az ünnepi események

Elismerések átadására is sor került az emlékünnepségen. A Dr. Pető Ernő Emlékérmet prof. dr. Oroszlán György nyugalmazott osztályvezető főorvos vehette át prof. dr. Nagy Lajos főigazgatótól. Oroszlán György 1973-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános karán diplomázott, 1977-ben csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát, 1992-ben neonatológus szakvizsgát szerzett. Dr. Cholnoky Péter invitálására érkezett a szombathelyi Markusovszky-kórházba, 1993-tól 2018-as nyugdíjba vonulásáig a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosaként dolgozott.

Posztumusz Dr. Pető Ernő Emlékéremmel ismerték el dr. Andits Miklós főorvos (Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály) életpályáját, a kitüntetést később veszik át lányai.

Dr. Nagy Lajos és Altmajer Beáta ápolási igazgató közösen adták át Zentainé Kupi Ágnesnek, a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezető helyettes ápolójának a Szakdolgozói Életműdíjat. Zentainé Kupi Ágnes 1976. július derekától dolgozik a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban, 1990 óta a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályon, 2019 szeptembere óta pedig már nyugdíjasként folytatja áldozatos és elhivatott tevékenységét.

Az emlékünnepségen 75 és 80 éves születésnapi jubileumi emlékérmeket is átadtak: előbbit dr. Barta Miklós, utóbbit dr. Szalai Zsuzsanna, Somogyi Józsefné és Pálfi Istvánné vehette át prof. dr. Nagy Lajostól. A főigazgató itt nyújtotta át dr. Mód Gabriella főorvos részére „A kórház kiváló orvosa” elismerést is.