Jól fogyott az őrségi alma – Golden, Jonagold, Idared, Braeburn – Debreceni Tiborné standjánál. Az őszi meleg a fűtésszámlák szempontból pozitív, de a gyümölcsnek nem tesz jót, nem lehet túl sokáig tárolni. Vásároljunk gyakrabban kisebb mennyiségeket a piacon, ezt javasolta. Sokan keresték a sütőtököt – Németh Ramónnál nagy tételben láttunk az őszi-téli szezon slágeréből, ráadásul a tavalyi, 500 forintos áron.

Horváth Zoltán őstermelő mézes standjánál is megálltunk: egyházasrádóci méhészetből kínált a vásárlóinak akácmézet, virágmézet, repce- és hársmézet, erdei mézharmatot. Mindegyik savas hatású, kivéve a repcét – az lúgosít. Akinek gyomorsavtúltengése van, annak ez ajánlott, mondta. A hárs megfázásra jó, az akác tápanyagtartalma a legnagyobb, ízharmónia tekintetében pedig a virágmézek a nyerők: aromásabb, teltebb az ízük. Mint kiderült, rendszeres és alkalmi vevőinek is szívesen ad tanácsot. Tökmagolajat is lehet kapni a piacon: Putz Miklósné sorkikápolnai őstermelőnél például, aki sárga krumplit, tökmagot is kínált. Vászontáskákba, kosarakba kerültek pénteken a hétvégi főzéshez szükséges zöldségek. Kilépve a Vásárcsarnokból napfény helyett esőt tettünk a kosarunkba.

Olyan szemmel is szétnéztünk, mit és mennyiért szerezhetünk be.

Sárgarépa 600-690 Ft/kg

Fehérrépa 1200-1500 Ft/kg

Burgonya 430-tól 590 Ft/kg-ig

Édesburgonya 1000 Ft/kg

Vöröshagyma 600 Ft/kg

Fokhagyma 3000 Ft/kg

Lecsópaprika 600 Ft/kg

Lila hagyma 590 Ft/kg

Fejes káposzta 500-690 Ft/kg

Lila káposzta, kelkáposzta 600 Ft/kg

Cékla 600 Ft/kg

Cukkini 790 Ft/kg

Savanyú káposzta 1000 Ft/kg

Mángold 990 Ft/kg

brokkoli 1400 Ft/kg

Paradicsom 1100-1200 Ft/kg

Koktélparadicsom 1990 Ft/kg

Körte 1200 Ft/kg

Alma 450 Ft/kg

Sütőtök 500 Ft/kg

Szilva 800-1000 Ft/kg

Szőlő 1400-1600 Ft/kg

Dió 5800 Ft/kg

Gesztenye 2000 Ft/kg

Tökmag 3200 Ft/kg

Citrom 1400 Ft/kg

Narancs 990 Ft/kg

Grapefruit 990 Ft/kg

Mandarin 1000 Ft/kg

Banán 800 Ft/kg

Aszalt szilva, füge 5000 Ft/kg

Édeskömény 1200 Ft/kg

Tökmagolaj 7700 Ft/liter

Méz – akác 3200 Ft/kg; virágméz 2200 Ft/kg; repceméz 2500 Ft/kg; Hárs-, erdei mézharmat 3500/3800 Ft/kg