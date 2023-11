Ha most jobban van időnk bevásárolni, vagy éppen akciós terméket sikerül találnunk, nyugodtan beszerezhetjük az ünnepre szánt húsokat, s azok akár szeletben, felkockázva vagy ledarálva is várhatnak a mélyhűtőben. Tanácsokat kapunk a fagyasztott húsok kiolvasztására és arra vonatkozóan is, hogy a készételek közül melyek vészelik át minőségromlás nélkül a mélyhűtést. Beszélgetésünkben terítékre kerül a hagyományos töltött káposzta csakúgy, mint a modernebb megoldásokra vágyóknak javasolt különféle gyümölcsös, gesztenyés hústekercsek. Természetesen a pulyka is a témáink közé került: tényleg olyan ördöngösség az egyben sütött pulyka?