- Százévesen elhunyt Henry Kissinger, az amerikai külpolitika egyik legmeghatározóbb alakja, a volt nemzetbiztonsági tanácsadó és külügyminiszter, aki korábban a Diplomácia c. könyvét dedikálta számomra. Ahogy ma Novák Katalin is írta róla: “Felhívása, miszerint az ukrajnai háborút békemegállapodással kell lezárni, ma is időszerű!” - írta bejegyzésében Ágh Péter.