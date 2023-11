A bűncselekmény-sorozatról ugyanis az ország több városában is járt a 42 éves férfi és társnője csütörtökön a vármegyei rendőr-főkapitányságon tartottak tájékoztatót - írja a zaol.hu.

Kozma István alezredes, a Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője arról számolt be, hogy a Balaton-parti városban október 23-án hajnalban egy mobiltelefon-szolgáltató üzletébe tört be akkor még ismeretlen tettes. A férfi húsz kiló körüli betondarabra kötelet kötött, aztán lendületet adva a súlynak zúzta be az üvegportált. Bejutva a raktárba 62 darab mobiltelefont vett magához, de menekülés közben kilencet elhagyott. A készülékek értéke meghaladta a 10 millió forint, a rongálással okozott kár pedig a 2 millió forintot.

A következő betörésről már a Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, Dänhardt Alexandra alezredes számolt be. Eszerint november 3-án hajnalban Nagykanizsán egy műszaki áruházba tört be a tettes a keszthelyihez hasonló módszerrel. Innen 17 darab mobiltelefont, táblagépet, okosórát vitte el és okozott ezzel 1,3 millió forint kárt. A bűncselekmény rekonstrukcióján kiderült, hogy a betondarabbal az üvegajtón vágott résen mászott be a tolvaj, majd két perccel később már zsákmányával távozott gyalogosan a helyszínről. Dänhardt Alexandra arról is beszélt, hogy a tettes korábban Tökölön követett el hasonló módszerrel betörést, illetve a nagykanizsai akció után egy héttel Dunaújvárosban járt sikerrel. Több rendőrkapitányság együttműködésével, valamint a digitális nyomok elemzésével megállapították, hogy egy román rendszámú személygépkocsi hozható össze a bűncselekményekkel. Az autóval utazó pár rendszeresen járt a két ország között.

Ilyen előzmények után november 25-ére virradóan a keszthelyi kapitányság munkatársai figyeltek fel arra, hogy az inkriminált gépjármű a városban bukkant föl, és utasai láthatón nem kívántak távozni. Ez vezetett a pár elfogására, ugyanis hajnalban a 42 éves férfi hasonló módszerrel és ugyanabba az üzletbe tört be, ekkor 47 mobiltelefont vett magához. A 3,8 millió forintot érő zsákmányának azonban nem örülhetett sokáig, mert a rendőrök elfogták az üzletnél, a 21 éves társnője pedig ettől a helyszíntől nem messze került rendőrkézre.

Kozma István kiemelte, a férfi alaposan felkészülve követte el a bűncselekményeket és nagyon rövid idő alatt.

A rendőrség azt vizsgálja, hogy hazánkon kívül más országban ténykedtek-e, illetve mi lett a több mobiltelefon és eszköz sorsam ezért a nyomozás még a kezdetén tart, tette hozzá.

A betörőpárost azóta a bíróság előzetes letartóztatás helyezte a keszthelyi járási ügyészség indítványa alapján.