Szentgotthárdon már 1902 óta rendszeres volt a vándor „kinematográfok” látogatása, műsoraikat mindig várta és nagy örömmel nézte a publikum. Ez az érdeklődés és igény alapozta meg a mozi megalapítását, az első vetítést 1913. december 8-án tartotta meg két óragyári alkalmazott, Edelsohn Leó és Hülle Katalin. A mozgóképszínház ettől kezdve nagy sikerrel működött, hangosfilmeket 1932-ben kezdett vetíteni. A mozi a háborús időszakokat is átvészelte, nem alakítottak ki benne például lőszerraktárat, végig megtarthatta eredeti funkcióját.

Szép Renátától, a mozi programszervezője

Fotó: Szendi Péter

-A mozi a 110 év alatt folyamatosan működött, csakis akkor volt zárva, amikor felújították. Legutóbb 2012-ben voltak munkálatok a moziban, ami akkoriban majdhogynem a bezárás szélére került. Ennek hátterében sok minden állt: elavulttá vált a vetítéstechnika, az épület állapota leromlott, de sikerült forrást találni a felújításra, valamint a digitalizációra - tudtuk meg Szép Renátától, a mozi programszervezőjétől, aki azt is elárulta: az intézmény tíz éve - az alapítás 100. évfordulóján - vette fel Csákányi László nevét, ami nem a véletlen műve. Az ismert színész a szentgotthárdi gimnáziumban érettségizett, és a város hírességének tartják. A mozi belső terében látható a színművész nagyméretű portréja, sőt két személyes tárgyát is őrzik egy kis vitrinben: olvasó szemüvege és utazó sminkes ládikája kiállítási tárgy lett. A százéves születésnapon a Sose halunk meg című filmet vetítették le, amelyben Csákányi László Deutsch bácsit alakította. A színész két lánya, Eszter és Zsuzsanna, valamint Koltai Róbert is jelen voltak az ünnepi vetítésen.

A 110 éves évfordulóról is méltóképpen megemlékeznek: december 8-10. között rendhagyó és ünnepi programokkal várják az érdeklődőket a moziban, ami nem működhetne Ficzkó Tibor mozigépész nélkül, aki több mint három évtizede vetít a moziban. - Terveink szerint olyan "arcát" is megmutatjuk a létesítménynek, amit a mozi látogatói kevésbé ismerhetnek - tette hozzá Szép Renáta, aki zárásként azt is hangsúlyozta: a Csákányi László Filmszínház olyan öröksége a városnak, amit méltó módon kell tovább vinni, hűen az elődök kitartásához, megőrizve a mozi közösségépítő funkcióját.

A mozi a szentgotthárdi önkormányzat tulajdonában van, üzemeltetője a SZET Szentgotthárdi Kft.