november 15., szerda

Adalbert, Lipót névnap

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Helyi közélet

2 órája

Szerdai moziműsor Vas vármegyéből

Vaol.hu

Szombathely, Agora – Savaria Filmszínház: Trollok: Együtt a banda 17.00 (amerikai animációs film) – A lápkirály lánya 19.55 (amerikai thriller) – Marvelek 17.45 (amerikai fantasztikus kalandfilm) – 10 nap anyu nélkül 2. 15.00 (francia vígjáték) – Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája 19.00 (amerikai kalandfilm) – Mesterjátszma 16.00 (magyar pszichothriller) Cinema City (Savaria Plaza): Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája 19.30 (amerikai kalandfilm) – Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája 20.00 (feliratos, amerikai kalandfilm) – Mesterjátszma 18.30 (magyar pszichothriller) – Marvelek 2D 15.45, 20.15 (amerikai fantasztikus kalandfilm) – Marvelek 3D 13.30, 18.00 (amerikai fantasztikus kalandfilm) – Öt éjjel Freddy pizzázójában 13.10, 17.40 (amerikai thriller) – A lápkirály lánya 20.30 (amerikai thriller) – Trollok: Együtt a banda 16.30 (amerikai animációs film) – Állati iramban 13.30, 15.30, 17.30 (amerikai animációs film) – Dzsungelhajsza 15.30 (amerikai akció-vígjáték) – Mancs őrjárat: A szuperfilm 14.30 (kanadai–amerikai animációs kalandfilm) Bükfürdő, Funcity: Trollok: Együtt a banda 14.50 (amerikai animációs film) – A lápkirály lánya 17.00 (amerikai thriller) – Marvelek 19.15 (amerikai fantasztikus kalandfilm)

Címkék#vas vármegye#moziműsor#mozi

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