Az együttes a legkedveltebb dalait válogatta össze a jubileum alkalmából, de készültek újdonságokkal is. Az est egyben dr. Szalai Ferencné, a kórus karnagya szerzői estje is volt, a feldolgozott dalok átiratai, egyesek zenéi ugyanis az ő szellemi munkáját dicsérik. A produkcióban fellépett a SOK gyermekkara a Michael Jackson Heal the world című slágerére megalkotott koreográfiával, a férfi tagok pedig a Zorba, a görög dallamaira táncoltak.