Az együttes a legkedveltebb dalait válogatta össze a jubileum alkalmából, de készültek újdonságokkal is. Az est egyben dr. Szalai Ferencné, a kórus karnagya szerzői estje is volt, a feldolgozott dalok átiratai, egyesek zenéi ugyanis az ő szellemi munkáját dicsérik. A produkcióban fellépett a SOK gyermekkara a Michael Jackson Heal the world című slágerére megalkotott koreográfiával, a férfi tagok pedig a Zorba, a görög dallamaira táncoltak.

A tízéves zenekart Vas Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése nevében dr. Kondora Bálint alelnök részesítette elismerő oklevélben Vas vármegye és Sárvár város kulturális életének gazdagításáért. A sárvári önkormányzat képviseletében Kondora István polgármester virágcsokorral köszöntötte dr. Szalai Ferencné karnagyot, majd százezer forint pénzjutalmat adott át a SOK-tagság számára.