Egyperces néma felállással adóztak Bajomi Nagy György, a Weöres Sándor Színház egykori színésze emléke előtt a közgyűlés tagjai Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) kérésére csütörtök délelőtt a városháza nagytermében.

Az önkormányzati tulajdonban lévő felsőcsatári gyermeküdülő 2022 óta zárva van. Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) azonban a Kerekerdő Alapítvány aláírásgyűjtő akciójára reagálva bejelentette: a megyei vagy a városi TOP Pluszon keresztül megpróbálnak forrást szerezni felújítására. A kezdeményezést a Fidesz-KDNP frakció is támogatja.

A Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. jelenlegi pénzügyi helyzete is terítékre került, arról itt írtunk részletesen.

A közgyűlés arról döntött: a december 14-ei ülésen napirendre veszik a cég helyzetét.

Az új gyalogátkelőhelyek ugyancsak szóba kerültek. Megtudtuk, a Markusovszky-kórháznál várhatóan a jövő évben elkészül a sokak által kért zebra.

Dr. Székely János megyés püspök a Szombathelyi Egyházmegye belvárost érintő fejlesztési terveiről levélben tájékoztatta az önkormányzatot. Azt a két közgyűlés közötti beszámolóban terjesztette elő Nemény András polgármester (ÉSZ). Czeglédy Csaba képviselő (független) viszont azt javasolta, azt tárgyalják a jövő évben külön napirendi pontként. Indítványát támogatta a közgyűlés.

A Gondosóra program önkéntesét pellengérre állították

A polgármester Kulcsár Lászlóné, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ igazgatója által írt feljegyzésről is tájékoztatást adott. Nemény András elmondása szerint engedély nélkül ment be a Gagarin utcai idősek klubjába a "Fidesz képviselőjelöltje", Pehi Orsolya, aki ott politikai nézeteit fejtette ki, a polgármester intézkedéseit is kritizálta. A baloldali frakció politikusai ezt követően egymás után álltak fel és ítélték el a Gondosóra program önkéntesének tettét. Dr. Kecskés László képviselő (Fidesz-KDNP) felszólalásában ugyanakkor rámutatott: egy háromgyermekes, több nyelven beszélő, többdiplomás édesanyáról van szó, akit pellengérre állítanak. Hangsúlyozta azt is, Pehi Orsolya miután az intézményvezetőt nem találta, az egyik dolgozó engedélyével ült le beszélgetni egy időssel a Gondosóra program körzetfelelőseként. S miután megkérdezték, mondta el más témában is véleményét. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP) belső vizsgálat indítását kezdeményezte, hogy kiderüljön, mi történt.

A délelőtti vita lezárásaként a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat egytől egyig jóváhagyták a képviselők.

Az új szombathelyi rendőrkapitányt bizottsági taggá választották

A Szombathelyi Rendőrkapitányság képviseletében a város közrendvédelmi bizottságába megválasztották dr. Koncz Gabriella r. ezredest, szombathelyi rendőrkapitányt és Verasztó István r. alezredest, közrendvédelmi osztályvezetőt. Mindketten esküt tettek a közgyűlés előtt.

A szén-monoxid érzékelő életet menthet

Szintén egyhangú döntés született: az önkormányzat szén-monoxid érzékelők felszereléséhez nyújt segítséget, s mellé tájékoztatást is ad. A közelmúltban Szombathelyen történt tragédia nyomán határozott erről a városvezetés.

A SZOVA NZrt. feladata lesz, hogy megfelelő minőségű szén-monoxid érzékelőt szereljenek fel azokban a városi tulajdonban, kezelésben lévő bérlakásokban, ahol az indokolt - tudtuk meg a polgármester által jegyzett előterjesztésből. December 1-jétől - maximum 15 ezer forint erejéig - az önkormányzat támogatást nyújt azoknak, akik olyan lakásban élnek, aminek fűtése gázzal vagy szilárd tüzelőanyaggal történik, vagy a lakás nyílt lánggal égő vízmelegítővel vagy főzőeszközzel felszerelt. A kérelemhez csatolni kell az igénylő nevére kiállított, a mérőkészülék vásárlásáról szóló, 30 napnál nem régebbi számla másolatát, a készülék jótállási jegyének másolatát is - derült ki az anyagból. A javaslatot egyhangúlag támogatták.

A közgyűlés jóváhagyta azt is: 2024-ben lakásonként két szürke bérlet jár a belvárosban élőknek.

Már péntektől megválthatók a Szova NZrt-nél a féléves, illetve éves parkolási bérletek - hívták fel a figyelmet.