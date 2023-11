- A politika és a gazdaság egyet akart, ez volt a siker titka – erősítette meg Majthényi László Hende Csaba gondolatait köszöntőjében. A Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke rámutatott: már 2013 előtt is jó pár cikk született, amiben az érintettek a gépészmérnök- és még a villamosmérnök képzés megteremtését szorgalmazták.

Hat cég állt a későbbi duális képzést is megalapozó elgondolás, projekt mögé: a TDK Hungary Components Kft., az Ivy Technology AMS Hungary Kft., a BPW-Hungária Kft., az Aptiv Services Hungary Kft., a Schaeffler Savaria Kft., valamint az Opel Szentgotthárd Kft. A vállalatok részéről Takács Balázs ügyvezető igazgató szólt, aki elismerte, amikor céljukat kitűzték, maguk sem hittek abban, hogy elindulhat ez a felsőoktatási képzés Szombathelyen. Kiemelte: a cégek nem egymás ellen, nem egymással versenyezve, hanem egységesen léptek fel és jelölték ki az irányt. Leszögezte, nagyon nagy vállalás érkezett a kormánytól, a várostól és az egyetemtől is, de a vállalatoknak is ki kellett alakítaniuk a duális képzés tárgyi és személyi feltételeit. Hangsúlyozta azt is, a közös munkának a legnagyobb eredménye, hogy a régió szaktudásban, szakemberben fejlődik. Szerinte a TDK és a Schaeffler legutóbbi fejlesztései sem indulhattak volna el, ha nincs a gépészmérnök képzés.

Harangozó Bertalan a Megyeházán a helyet és a kereteket nyújtotta a megállapodás aláírásához 10 évvel ezelőtt. Az akkori kormánymegbízott közjóként aposztrofálta a gépészmérnök képzést, ami a társadalom tagjainak jószándékú együttműködésének eredménye. - S nem csak papíron, 2015 ősze óta valóságban is. Tehát nem csak beszéltünk róla, hanem meg is valósult. Ez a közjó mind a mai napig hat és a holnapot is meghatározza – húzta alá Harangozó Bertalan, aki szerint a mérnökképzés jelentős fordulatot hozott a szombathelyi felsőoktatásban a korábbi társadalomtudományok, pedagógusképzés mellett.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely akkor polgármestere rövid kitekintés után – november 22. napjához mennyi esemény és születésnap kapcsolódik – úgy fogalmazott: 2013. november 22-én egy olyan aláírás történt, ami Szombathely jövőjét is meghatározta. Nem gondoltuk akkor, de reméltük, hogy történelmi tett volt, s történelmi dátummá vált.

Az akkori Nyugat-magyarországi Egyetem volt rektora, prof. dr. Faragó Sándor és a szak elindításával megbízott prof. dr. Horváth Béla idézte fel, hogyan indulhatott el 2015 szeptemberében szó szerint a semmiből a szombathelyi főiskolán a képzés. Az első gépészmérnökök 2019-ben szereztek diplomát.

Nemény András polgármester szerint is mérföldkő volt Szombathely életében az új felsőoktatási szakirány elindítása. A hosszú távú kiszámítható jövő érdekében pedig 2019-ben ötéves vállalást tett a város, minden esztendőben célzottan, 130 millió forinttal támogatja az önkormányzat a képzést.

A Savaria Műszaki Intézet ma már az ELTE Informatikai Karához tartozik, így dr. Kozsik Balázs dékán a közös együttműködésben rejlő és az ipar 4.0 által kínált lehetőségekről is beszélt. Prof. dr. Kollár László, az intézet igazgatójaként arra hívta fel a figyelmet, ma már gépészmérnök képzés teljes palettáját lefedik. Az alapképzés mellett elindult a mester- és a doktori képzés, valamint az okleveles technikusi képzés is.