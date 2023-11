A tavalyi év drasztikus energiaár-emelkedései miatt az önkormányzatnak már az elmúlt fűtési szezonra is intézkedési tervet kellett kidolgoznia. Mostanra az energiadíjak a földgáz esetében 53,84 százalékkal, a távhőszolgáltatás esetében 76,82 százalékkal csökkentek az elmúlt fűtési idényben alkalmazott legmagasabb energiadíjhoz képest, de így is csaknem a háromszorosát kell fizetni a korábban fizetett díjakhoz viszonyítva. A testületi ülésen elhangzott: az energiaárak most viszonylagos nyugvópontra jutottak, mérséklődnek, illetve mérséklődtek, de még mindig elég magasak ahhoz, hogy a következő fűtési szezonra is energiatakarékossági intézkedéseket kelljen bevezetni a város intézményeinél.

Idén már nem lesznek olyan épületek Szentgotthárdon, amelyekben szüneteltetni kell a fűtési szezon alatt a tevékenységeket, ezúttal például lehet majd használni a városrészi klubhelyiségeket is. De lesznek olyan esetek, amikor az épületeket igénybe vevőknek a fűtés költségeihez hozzá kell járulniuk.

A mostani intézkedési terv előírása szerint a tavalyi évben meghozott általános intézkedések annyiban fennmaradnak, hogy a fűtési periódusokat észszerűsítik, a túlfűtést pedig mindenképpen megakadályozzák. A cél az, hogy minden önkormányzati épületnél átlagosan 10 százalékos energiafelhasználás-csökkenést érjenek el a korábbi, energiamegtakarítási intézkedésekkel még nem érintett 2021/2022-es fűtési idényhez képest. A képviselők egyetértettek abban, hogy további megtakarításokra akkor van lehetőség, ha olyan intézkedéseket hoznak, amelyek energiahordozók kiváltására vagy legalább részbeni kiváltására irányulnak, illetve minél több megújuló energiafelhasználást eredményeznek.

Ennek megfelelően a képviselő-testület napelemes rendszer telepítését rendelte el a Kossuth Lajos utcai új sportcsarnok, a tekepálya és a Hunyadi úti rendelőintézet épületére. Az ehhez szükséges pénzügyi forrást a város idei költségvetése terhére biztosította.