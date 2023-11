Az áprilisi alapkőletétel után jól haladnak a munkálatok az idén átadott Egészségház mögött. - December 31-éig elkészül a 12 plusz 2 férőhelyes bölcsőde, amit a tervek szerint jövő májusban nyitunk meg. Az év elején a szükséges engedélyek beszerzése és a munkaerő-toborzás vár ránk - tudtuk meg Gál Sándor polgármestertől. Megtudtuk: már most nagy az érdeklődés a szülők részéről az intézmény iránt. Sok gyermek született Bucsuban és a környező falvakból is fogadhatják majd a kicsiket.

A falusi csok mellett ez a beruházás is fontos a fiatalok helyben tartásáért - erről is beszélt Gál Sándor. - A bölcsőde megteremti annak a lehetőségét, hogy az édesanyák vissza tudjanak menni dolgozni, ha szeretnének. Ezért szoktam azt mondani, hogy ez a bölcsőde az időseknek is épül. Sokszor ugyanis a nagymamák, nagypapák mennek délután a gyermekért, ami állandó tennivalót jelent, meg kell őrizniük a fitségüket - mondta a polgármester.

Gál Sándor emlékeztetett: az építőipari anyagárak drasztikus emelkedése és a közművek kiépítése is pluszköltséggel járt, így összesen mintegy 300 millió forint TOP- forrásból valósíthatják meg ezt a projektet. Kitért arra is, ugyanezen az önkormányzati telken további fejlesztési elképzeléseik vannak, amikhez szeretnének újabb pályázati pénzt szerezni.