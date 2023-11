Az Öntő és a Szófia utcában is nagy a gépjármű-forgalom, a súlykorlátozó táblák ellenére is sok teherautó jár ezeken a szakaszokon. Ez is indokolja az új gyalogátkelőhelyek kialakítását - mondta el érdeklődésünkre Horváth Gábor. Kámon, Herény és a Minerva lakópark önkormányzati képviselőjétől megtudtuk: a Szófia utcai gyalogátkelőhely 2022 tavaszán került be az önkormányzati tervek közé, a projekt most fejeződött be, a közelmúltban adhatták át az új zebrát a lakosságnak.

- Sajnos év elején a Muskátli utcában történt egy tragikus baleset, ami során egy járókelő életét vesztette. Százhatvanan támogatták azután aláírásukkal a távhő telephelyénél lévő útszakaszon a közlekedésbiztonság javítását. Ennek hatására hamarosan egy traffiboxot helyeznek ott ki, emellett pedig továbbra is szorgalmazni fogom ott is új gyalogátkelőhely kialakítását - hangsúlyozta Horváth Gábor. A képviselő emellett a Béke téren a Herényiek házánál, valamint az Arborétum buszmegállónál a Szent Imre herceg útján, továbbá a Minerva lakótelep több pontján is kezdeményezte új zebra létesítését.