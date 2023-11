Az ülésen elhangzott: a pályáztatást követően a család- és gyermekjóléti központ intézményvezetői feladatainak ellátásával 2024. február elsejétől újabb öt évre a jelenlegi vezetőt, Uhor Anitát bízták meg. Szó volt a jövő évi költségvetési koncepcióról is, ebben a tervezett főösszeg 849 millió forint, amely magasabb az idei évihez képest.

Az eltérést nagyrészt a garantált bérminimum emelkedése és az infláció okozza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Szentgotthárdon a városi gondozási központ, a család- és gyermekjóléti központ, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot.

Mindhárom intézmény fenntartója az önkormányzati társulás, működési területük is a Szentgotthárdi kistérség. A tagönkormányzatok a szakmai munkát jó színvonalúnak értékelték. A tagok jóváhagyták azt is, hogy a legkisebb jövedelemsávokban nagyobb kedvezmények mellett vehető igénybe az étkezés Szentgotthárdon. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően új csoportszobával, ezáltal újabb férőhelyekkel is bővült a Tótágas Bölcsőde; elfogadták az alapító okiratuk módosítását is. Az ülésen téma volt a 2024. év belső ellenőrzési terve, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezését végző közszolgáltató díjmódosítási kérelme is.