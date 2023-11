Karácsony 2 órája

Várják a karácsonyfát Csepregen

Ahogy korábban, így idén is felállítják a város karácsonyfáját a Promenádon. A csepregi önkormányzat most is várja mindazok jelentkezését, akik szívesen felajánlanák a kertjükben, vagy a telkükön lévő túlméteres fenyőfáját, hogy aztán az, az ünnepek ideje alatt a város fő terét díszítse.

Horváth László Horváth László

A kiválasztott fa kivágásáról és elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A jelentkezési hatéridő november 27., bővebb információ a városházán kérhető.

