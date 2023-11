Osztrák és magyar borosgazdák hozták el nedűiket a Vaskeresztesi Katolikus Templomba szombat este. A hordóval, palackokkal körberakott oltár látványa méltó módon alapozta meg a rendezvény hangulatát, amelyet 2010 óta - a pandémia éveit leszámítva - minden esztendőben megtartanak. Közös szentmisét celebrált Mag. Schlögl Karl osztrák és Harangozó Vilmos magyar plébános, majd a megszentelt hordóval, fáklyákkal, lámpásokkal a rendezvény helyszínére vonultak a résztvevők. - A fiatal bort csak a megszentelés után nevezik igazán bornak, ezután lehet vele koccintani. Ennek a hagyomány szerint Szent Márton ünnepén érkezik el az ideje - emlékeztetett Hatosné Németh Valéria, a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hozzátette: Szent Márton Szombathely szülötte, Burgenland védőszentje, igyekeznek ezt a szép hagyományt életben tartani, tovább vinni.

Valamennyi osztrák és magyar gazda elhozta kóstolóra a borát, a megszentelt hordóba a Garger-pincészet nedűje került. Elhangzott: az idei esztendő időjárása megnehezítette a borosgazdák dolgát, a magas páratartalom kedvezett a gombabetegségeknek, de ennek ellenére jó évjárat lett a 2023-as: a bor savtartalma magas, cukorfoka jó.

- A bor szó kétszázszor fordul elő a Bibliában, és szimbolikus jelentősége van: ahogy a kenyér Krisztus teste, úgy a bor Krisztus vére - emlékeztetett dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője, aki visszatérő vendége a vaskeresztesi rendezvénynek, és mindig örömmel fogadja el a meghívást. Szólt arról is: Vas-hegy már a római korban, Szent Márton korában is, kiváló bortermelő helynek számított. Így van ez most is.