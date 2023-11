Simon Ádám Szombathelyen született 1996 márciusában. Középiskolai tanulmányait a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, az egyetemet az ELTE Savaria Egyetemi Központjában végezte, informatikus-könyvtáros szakon. Már igen korán, 10 éves korában megismerkedett az önkéntességgel. Először a Smidt Múzeumban végzett önkéntes tevékenységet, ahol eleinte teremőrként, majd tárlatvezetőként tevékenykedett közel tíz évig. Az elmúlt tizenhét évben számtalan önkéntes programban vett részt, önkéntesként és önkéntes koordinátorként egyaránt, például a Kámoni Arborétumban, a Savaria Történelmi Karneválon és a Herényi Virágúton. Több intézményi önkéntes stratégia kialakításában vett részt, ahogy a 2022-ben elfogadott szombathelyi városi önkéntes stratégia megalkotásában is, emellett jelen volt a korábbi Nemzeti Önkéntes Stratégia felülvizsgálatát végző bizottságában is.

Több civil szervezet tagja és vezetőségi tagja. 2016-os alapítása óta a H+ Média és Kulturális Egyesület elnöke, valamint az általa üzemeltetett médiacsoport főszerkesztője, több korábbi és jelenlegi rádiós és televíziós műsor (pl. Civil Idő) szerkesztője és műsorvezetője. Irányításával mára egy több, mint húsz főt számláló önkéntes szerkesztőség jött létre. Több évig dolgozott a Herényi Kulturális és Sportegyesületnél, egyik szervezője volt a Herényi Virágútnak, valamint a Herényi Heti Piacnak. Több éve dolgozik együtt a Nemzeti Művelődési Intézettel is, nemrég közművelődési szakember képesítést szerzett, korábban Nemesbődi Közösségi Színtér szakmai irányításával kapcsolatos feladatait látta el, és jelenleg is részt vesz ebben a munkában. Tevékenységének köszönhetően több művelődő közösség jött létre, valamint már hagyománynak számító programok, projektek is a nevéhez fűződnek. Együtt dolgozik a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel valamint a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal is. Civileknek, önkénteseknek, közművelődési szakembereknek szóló képzések rendszeres trénere.

A Savaria Filmakadémia Egyesület titkáraként részt vesz a Dunántúl egyik legnagyobb filmszemléjének, a Savaria Filmszemle szervezésében.

A Nemzeti Ifjúsági Tanáccsal 2019 elején került kapcsolatba. A megyei delegálti rendszer felállításával Vas megye delegálti feladatait látta el három éven át, 2021 decemberéig, emellett a NIT Társadalmi ügyekért felelős munkacsoportjának korábbi tagja majd vezetője lett. 2022-től a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja.