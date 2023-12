Szexuális abúzus áldozatait, érzelmileg súlyosan elhanyagolt vagy fizikailag súlyosan bántalmazott gyermekeket vizsgálnak a Barnahus szakemberei. Szombathelyen a Barnahusban a stáb szakemberei kihallgatják a gyermeket, ugyanazon a napon igazságügyi pszichológiai szakértői vizsgálatot végeznek, és egyidejűleg a kihallgatást a monitoringszobából irányító nyomozót szaktanácsadóként segítik. Már 2022 májusában elhangzott: a szombathelyi Barnahus-szolgálat készen áll arra, hogy rendőrnyomozó helyett, de az ő irányításával speciálisan képzett pszichológus, szaktanácsadó hallgassa ki a gyermekeket, és hogy ez mérföldkő a szolgálat életében. Azóta fejlődött a rendszer. – Örömmel adhatunk hírt arról, hogy ez a szolgáltatás beindult, és hogy nagy igény mutatkozik rá a rendőrség részéről.

Ezzel együtt egyre több speciálisan képzett szakemberre van és lesz szükség. Örömmel számolhatok be arról is, hogy gyakran az ügyész is jelen van a kihallgatásokon, nem csak a rendőrnyomozó: élő videófelvételen tudják követni a kihallgatást, s akár instrukciót is adhatnak a szakértőnek, milyen részletek kellenek, hogy vádemelési, bírói szakaszba tudjanak lépni az esetek. Szó szerinti jegyzőkönyvezés történik, a vizsgálatot előkészítő ülésről, a kihallgatásról, a vizsgálatról eredeti felvétel készül. A rendelkezésre álló kép- és hangrögzítő úgynevezett Indico-rendszer pedig meghamisíthatatlan: a felvett videóanyagra „digitális ujjlenyomatot tesz” – ezek mind megkérdőjelezhetetlen, okirati bizonyítékként szolgálnak a bíróságnak. A Barnahus-szolgálat nagy erőfeszítést tesz azért, hogy az eljárásokban a gyermekek nonverbális kommunikációját, megnyilvánulásait is egyre nagyobb hangsúllyal tudják figyelembe venni az eljáró hatóságok, ami rendkívül nagy előrelépés a gyermekbarát igazságszolgáltatásban. A kisgyermekektől sokszor nehéz szavakkal elmondott vallomásokat kapni, ezért abúzusbabák segítik őket, hogy levetkőztetve és eljátszva a babákkal „elmondják”, hogy mi történt velük.

Az óvodás vagy még kisebb korú gyermekek vizsgálatánál több esetben viselkedéselemző kollégát is bevonhattunk – mondja a pszichológus. A minden elemében gyermekbarát környezetben a kihallgatás menete a következő: amíg a monitoringszobában a pszichológus és a nyomozó hatóság munkatársai összeülnek és felkészülnek, addig egy másik szobában a gyermekkel szociális munkás foglalkozik, ehet, ihat, játszhat, érzelmi biztonságot közvetítő helyzetbe hozzák. Jó időben kiváló terepe lenne az ellazulásnak a játszótér, ahol mozoghatnak, a felgyülemlett feszültséget a vizsgálatok előtt vagy után le tudják vezetni, jól érezhetik magukat – hangsúlyozza Gyurasitsné Puska Hedvig. Lényeges az is, hogy nem kell végighallgatnia a gyermeknek a hosszan felolvasott jogi szövegeket – a videófelvételen persze rögzítik ezeket, és a jegyzőkönyvben is rögzítik. A gyermek a meghallgatás idejére kerül be a pszichológussal egy szobába. Milyen bántalmazások, elhanyagolás, abúzusok vannak? Van-e a bántalmazottaknak és a bántalmazóknak jellegzetes profiljuk? Hogyan vehetjük észre, és mit tegyünk, kinek jelezzünk, ha a környezetünkben bántalmazó és/vagy bántalmazott él? Következő cikkünkből ezekre is választ kapnak.