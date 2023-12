Jövőre lesz ötszáz éve annak, hogy a Batthyány család megtelepedett Vas vármegyében: Batthyány I. Ferenc ugyanis 1524-ben megszerezte a hatalmas németújvári uradalmat, amelynek része volt az Őrség is. Hamarosan a család birtokába jutott a rohonc-szalónaki, és 1605-ben a körmendi uradalom is, így a legnagyobb birtokossá vált a vármegyében. A Batthyányak központjukká Németújvárt tették, amely településről nemesi előnevüket is vették, itt alakították ki temetkezési helyüket.

Ide azonban nem juthat be bárki, a kriptabejárás kapcsán Batthyány-Strattmann László Ödönnel, a család tizedik hercegével egyeztettünk előzetesen, német nyelven. A kripta legértékesebb koporsójában a hercegi címet szerző Batthyány Károly nyugszik. A díszes barokk ónkoporsót – ahogy Mária Terézia és Ferenc császár szarkofágjait – Balthazar Ferdinand Moll készítette. Teljes cikkünk az alábbi linken olvasható: