Miért félnek a kutyusok szilveszterkor?

A szilveszteri petárdák és tűzijátékok sok négylábút aggodalommal és félelemmel töltenek el. Ahhoz, hogy megértsük a reakcióikat, érdemes közelebbről szemügyre venni a kutyák különleges érzékszerveit. Ők ugyanis nem csak a fényt érzékelik jobban, mint az emberek, hanem a szaglásuk és látásuk is sokkal kifinomultabb.

Míg az emberi fül 20 és 20 000 Hertz közötti hangokat hall, a kutyák akár 15 és 50 000 Hertz közötti hangokat is érzékelnek. Ez azt jelenti, hogy olyan hangokat is, amelyek az emberi fül számára teljesen észrevétlenek. Így a tűzijáték nem feltétlenül hangosabb a kutyák számára, csak nekik több zajt jelent. Fontos megjegyezni, hogy a kutyák sosem tudják teljesen kikapcsolni a hallásukat. Még mély alvás közben is felébrednek a legkisebb zajra, és azonnal figyelnek.

A kutyák szilveszteri élménye:

Szilveszterkor a kutyák két dolognak vannak kitéve. Először is, a petárdák zaját lehetséges veszélyként érzékelik, ami stresszt és félelmet okozhat – ez hasonló hatással van rájuk, mint emberek által tapasztalt stressz. Másodsorban, a zajok hangerejét és frekvenciáját sokkal intenzívebben élik meg, mint mi.

A szilveszteri időszak szinte minden felelős kutyatulajdonos rémálma. A petárdák és tűzijátékok zajai miatt pánikszerű félelemmel küszködő négylábúakra való odafigyelés kulcsfontosságú ebben az időszakban. Az egyébként nyugodt természetű kutyák is képesek rémült önkívületben rohangálni vagy éppen a kanapé alá bújni, nem tudva, mitévők legyenek az ijesztő robaj miatt.

Ezért fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy háziállataink ne csak túléljék, hanem kellemesen átvészeljék ezt az éjszakát. Legyünk türelmesek és figyelmesek, és próbáljunk meg olyan környezetet teremteni, ahol biztonságban érezhetik magukat az ünnepi alkalom során.

Hogyan segítsük át kedvencünket az éjszakán?

Az állatorvos szerint az első és legfontosabb tanács: ne hagyjuk magára a kutyát sehol sem. Sem az udvaron, sem a kennelben, sem a lakásban. A gazdi biztonságot sugárzó jelenléte már önmagában is hatalmas segítség a kutyák számára. A megszokott hangok a lakásban (pl. rádió, tv hangjai) is biztonságérzetet keltik bennük.

Dr. Guzsván Fruzsina hozzáteszi, hogy maradjunk nyugodtak és vidámak még akkor is, ha kedvencünk félelemtől szenved – ha mi is pánikba esünk, ezzel csak erősítjük kutyusunk félelmét. Nem javasolja ilyenkor a kertben egyedül hagyni a kedvencünket, ugyanis egy váratlan hanghatás könnyen elkóborláshoz, szökéshez vezethet.

Ha a kutya számára biztonságosnak tűnik az ágy alatt vagy a boxában maradni, engedjük meg neki, hogy oda meneküljön az ijesztő hangok elől. Ne változtassunk feleslegesen a megszokott napi rutinján, de azért próbáljunk meg előre gondolkodni. Az esti sétát például érdemes sötétedés előtt elvégezni, hogy a petárdázás idején már biztonságban legyen a lakásban.

Az állatorvosokkal való konzultáció is rendkívül fontos. Sokféle gyógyszeres és természetes hatóanyagú, nyugtató hatású készítmény áll rendelkezésre, és az állatorvos a kutya egyéni jellemzői alapján fel tudja ajánlani a legmegfelelőbbet. A négylábú tüneteiről, viselkedéséről, alaptermészetéről, és esetleges egyéb krónikus betegségeiről való tájékoztatás segíti az állatorvost a megfelelő kezelés kiválasztásában. - Tápok és táplálékkiegészítők közül is válogathatunk, melyek természetes adalékokkal (pl. anyatej eredetű fehérjék) segítik, hogy kedvencünk a lehető legjobban viselje ezeket a napokat – teszi hozzá az állatorvos.

Hova forduljunk, ha elkóborolt állatot látunk?

Felhívja a figyelmet, hogy ha véletlenül rémült, elkóborolt kutyával találkozunk az utcán vagy a kertünkben, ne próbáljuk megfogni mindenáron, hiszen ilyenkor kiszámíthatatlanul viselkedhetnek. Próbáljuk meg ott tartani, elkeríteni, és mihamarabb vegyük fel a kapcsolatot az ügyeletes állatorvossal vagy az állatvédő szervezettel, illetve kínáljuk meg friss vízzel. Az állatorvos vagy a szervezetek munkatársai le tudják olvasni az elkóborolt kutya microchip számát és értesíteni tudjátok a tulajdonost. Jó tudni, hogy néhány benzinkút is rendelkezik microchip olvasóval, érdemes tájékozódni a közelünkben lévő lehetőségekről.

Az a legfontosabb, hogy az állatok biztonságban, lehetőleg a négy fal között vészeljék át a szilveszteri időszakot. A megfelelő elővigyázatossággal és törődéssel minden felelős gazdi gondoskodhat arról, hogy kedvencük boldog és nyugodt legyen az év utolsó napjaiban. – zárja gondolatait Dr. Guzsván-Nagy Fruzsina.