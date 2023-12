mmár 9. éve biztosítja az egyházashetyei polgárőr és tűzoltó egyesület, hogy a borgátai gyermekekhez is megérkezzen a Mikulás. Ilyenkor rendszerint a legkisebb lakók versekkel és énekkel kèszülnek, így volt ez most is. Nagy örömmel fogadták mindenhol a ritka látogatókat! Reméljük, jövőre újra eljönnek hozzánk, teli puttonnyal!

Forrás: Gőcze Zsanett