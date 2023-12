Az esős, szeles idő sem tántoríthatta el a nyári jótékonysági akció kezdeményezőit: szombaton délelőtt átadták az új játszóeszközöket a gyerekeknek, akiket finomabbnál finomabb harapnivalókkal, teával vártak, meglepetésként pedig a Mikulás is betoppant. Kiss Enikő, a rendezvény szervezője megköszönte mindenkinek a támogatást, aminek jóvoltából új játékelemek kerültek a Tulipán utcai játszótérre.

Horváth Gábor, Herény önkormányzati képviselője felelevenítette: 2021-ben levélben keresték meg a környéken élő édesanyák, akik a játszótér fejlesztését szorgalmazták. Az önkormányzatnak csak felújítási munkálatokra lett volna forrása, ennél azonban az itt élők és a körzet képviselője is többet akart. - A nyár derekán tartottunk egy jótékonysági rendezvényt, ami minden képzeletünket felülmúlta. Ennek köszönhető, hogy új játékelemeket helyeztek el. Nagy hála illeti a Szompark Kft.-t és köszönet igazgató úrnak is, aki több szakmai tanácsot is adott a játszótér kialakításánál - mondta el Horváth Gábor.