A vasvári önkéntes közösség kiemelkedő tagja Unger Józsefné, aki 2007-ben csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjához, aminek azóta már ő a vezetője. Szívvel-lélekkel dolgozik a nehéz helyzetben élőkért, szabadidejében, önkéntes alapon, teljesen ingyen. A csoporttal évente több száz helyi özvegynek, egyedülálló szülőnek, nagycsaládosnak és más rászorulónak nyújtanak segítséget – bárki megkeresheti őket Vasvár térségéből, ha nehéz élethelyzetben van.

Alapvetően az alacsony jövedelemmel rendelkezők, a több gyermeket nevelők és az egyedül maradt nyugdíjasok szorulnak leginkább a támogatásukra. Ruhát, cipőt, tartós élelmiszert is gyűjtenek nekik. - Jó a kapcsolatunk a helyi Családsegítő Központtal is. Van, amikor tőlük kapunk információt arról, hogy ki szorul segítségre, így kerülnek a látókörünkbe és általuk küldjük el azt, amivel segíteni tudunk. De olyan is előfordul, hogy mi visszük házhoz nekik az adományt.” - mesélte. Az önkormányzatól is jelentős támogatást kapnak, megbecsüli és elfogadja a csoportot a városvezetés.

A közösség megbecsült tagja megosztotta velünk, hogy az adventi időszak a leginkább leterhelt a karitatív tevékenységet végző alapítványoknál. Vasváron is minden évben szerveznek karácsonyváró rendezvényt, melyhez az önkormányzat ingyenesen biztosítja a helyszínt. Ide minden évben a Vasváron élő idős egyedülállókat hívják meg egy kis összejövetelre. Karácsonyi műsorral és finom ünnepi vacsorával készülnek, a régi ismerősök találkoznak egymással, beszélgetnek, jól érzik magukat.

- Ha valaki nem akar, vagy egészségügyi állapota miatt nem tud részt venni, annak minden évben összeállítunk egy karácsonyi csomagot, általában tartós élelmiszer kerül bele, illetve próbáljuk ünnepivé varázsolni az ajándékot egy kis díszítéssel. Tavaly 160 ilyen csomagot osztottunk ki.. - tette hozzá. A csoport munkájának szervezésében és koordinálásában is nagy szerepe van, összesen 35 taguk van jelenleg. Közöttük vannak felosztva Vasvár utcái, mindenkinek megvan a saját területe és az adott tagnak a feladata, hogy figyelemmel kísérje a hozzá tartozó részben ki szorul segítségre. Ő viszi ki a meghívókat a karácsonyi összejövetelre, és a csomagokat is azoknak, akik nem tudnak részt venni, illetve alapvetően ő felel azért, hogy az információ elérjen a csoporthoz.

A csoportvezető megosztotta velünk, hogy rendkívül összetartó a vasvári csapat, minden tag aktívan és tevékenyen vesz részt a karitatív tevékenységben. Az önkéntes munkája mellett Unger Józsefné civil foglalkozása szerint pedagógus, megmaradt életében az oktatás szeretete. Közgazdasági tárgyakat oktat. - Az utóbbi 10 évben az iskolavezetésben dolgoztam a gyakorlati oktatás vezetőjeként, most szeptembertől nyugdíjas vagyok. Szerettem volna még dolgozni, így megegyeztünk az iskolával, hogy heti két napot, mint óraadó még számíthatnak rám. Így több időm marad a Máltai Szeretetszolgálat ügyeire és feladataira.

Szinte minden helyi rendezvényen ott van, legyen szó adománygyűjtési akcióról, adomány- vagy ruhaosztásról. Több olyan feladata van, ami csak csoportvezetői kötelesség, a többi tagot nem érinti. Erre jó példa a szociális kerekasztal, mely során az önkormányzat arról dönt, hogy kiknek adnak ingyenes tűzifát a téli időszakban. A csoport képviseletében ő is részt vesz minden évben a megbeszélésen. A vasvári adventi rendezvényeken is kiemelt szerepet kap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasvári csoportja, több feladatuk is lesz az ünnepségek során. - Nyilván megkeresnek az eseményeken kívül is, jön egy hívás, hogy szeretnének adományt behozni a raktárba, akkor menni kell és átvenni, de olyan is előfordul, hogy a férjemmel nekünk kell elmennünk érte.

Felmerül a kérdés, hogy lehet összeegyeztetni ezt a sok feladatot egy főállású munkával, illetve a családi kötelezettségekkel is. - Két felnőtt gyerekem van, három unokám. Voltak és vannak nehezebb pillanatok, amikor összefutnak a dolgok, sok a feladat és akkor nagyon nehéz koordinálni és összeegyeztetni mindent. Viszont akkor is szeretem ezt csinálni - vallotta be. Hozzátette, amikor még főállásban dolgozott, sokkal nehezebb volt. Munkavégzés közben is jöttek a telefonok és az e-mailek máltai ügyekben, meg kellett oldani a háztartási feladatokat is, beszerezni a termékeket a karácsonyi csomagokhoz.

Unger Józsefné szerint a család támogatása kulcsfontosságú, hogy ilyen jellegű munkát tudjon végezni valaki. Őt maximálisan támogatják és megértik, a férje sokszor segít a csomagok összeállításában, akár a kiszállításban is. Maximalista, így nagyon ritkán érez elégedettséget, sokszor gondolkozik azon, hogy hasznos-e amit csinálnak, eleget segítenek-e, nem-e lehetne többet tenni. Szerencsére a pozitív visszajelzések mindig visszaadják a hitét. - Nyáron volt egy olyan lehetőség, hogy egy belső pályázat révén pénzt tudtunk szerezni tanszercsomagokra. Olyan 28 csomagot állítottunk össze és soha nem felejtem el, hogy mennyire megköszönték a szülők és a gyerekek is. Nagyon jó érzés volt! – mesélte csillogó szemekkel. Ugyanez van a karácsonyi csomagok kiosztásánál is, a vasvári lakosok behívják, meginvitálják egy finom teára és rendkívül hálásak a segítségért.

Unger Józsefné aktivitása és a közösségi munkában való elkötelezettsége példaértékű, Vasvár hálás lehet a tevékenységéért.