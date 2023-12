- Az idei évvel, december 31-dikével zárul le a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) bonyolítása. Összesen 337 pályázat érkezett be csaknem 50 milliárd forint támogatási igénnyel, ebből 243 projekt valósult meg majdnem 39 milliárd forint értékben – tájékoztatott Majthényi László, hozzátéve: - Az eredetileg megítélt keretösszeg Vas vármegye számára 21 milliárd 140 millió forint volt, ezt sikerült 183,5 százalékkal túlteljesítenünk. Hivatalunk bonyolításában mintegy 18 milliárd forint értékű fejlesztés történt a vármegye településein, 119 projektet menedzseltünk.

Témák szerint a legtöbb a csapadékvíz-elvezetést javító (53), az óvodai, bölcsődei (57), az épületenergetikai (34), az egészségügyi (18), a turizmusfejlesztési (17), a zöld város (13) és a kerékpárút (12) projekt, továbbá a helyi és a vármegyei identitást erősítő program (11) volt – összegzett az elnök.

Negyvenkilenc projekt indításra kész

Miközben zárul ez a program, a 2021-2027-es európai uniós ciklus TOP Plusz programjából tervezett fejlesztési tervek is jól előkészítettek. - Vas vármegye 49 milliárd 328 millió forint pénzügyi keretet használhat fel, ez magában foglalja a Szombathelyen elkölthető 13 milliárd 447 millió forintot is. A pályázatokat 2022 január óta lehetett benyújtani több ütemben. Ennek során 157 pályázat érkezett be összesen 53,8 milliárd forint támogatási igénnyel. A teljes vármegyei keret 43,2 százalékát kötöttük le, 62 program részesült támogatásban 21 milliárd 336 millió forint értékben eddig. A december közepi állapot szerint 49 olyan projektet tartunk nyilván, amit rövid időn belül megindíthatnak. Ebben a vármegyei foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési paktum mellett főként építési beruházások szerepelnek. Például a káldi művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése, a Vulkán Gyógy-és Élményfürdő energetikai fejlesztése, a nemesbődi Kossuth Lajos utca felújítása, a Sárvár kerékpáros-turisztikai fejlesztése, vagy a szentgotthárdi fürdő látogatóbarát fejlesztése, vagy éppen Ják község településfejlesztési pályázata is megtalálható a sorban – mondta el Majthényi László.

Nemzetközi pályázati sikerekben sincs hiány

Nemzetközi téren is eredményes évet tudhat maga mögött a Vas Vármegyei Önkormányzat. A hivatal az új, 2021-2027-es programidőszak támogatási kereteire 5 különböző programra 29 pályázat benyújtásában közreműködött, csaknem 100 nemzetközi partner együttműködésében – tudtuk meg. - Tíz pályázatunk kapott eddig pozitív támogatói döntést, csaknem 1,5 millió euró, vagyis mintegy 560 millió forint értékben. A Central Program eredményhirdetése 2024 elején várható, ott hét tovább pályázatunk elbírálását várjuk – tájékoztatott Majthényi László. Kitért arra is, az Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország Program és az Interreg Ausztria Magyarország Program támogatásával három-három sikeres pályázatot valósíthatnak meg, közülük egyet december 1-jével már elindítottak.

- A projektek rendkívül széles szakterületi kört - a fenntartható- és aktív turizmustól kezdve, a közlekedésen át az intermodalitás, a digitalizáció, az ipar 4.0 kihívásait, az energiahatékonyságot, a klímaváltozás hatásaira történő felkészülést és a vízgazdálkodást is – érintik - fejtette ki az elnök.

Értékőrzés és -teremtés a vármegyében

Tartalmas programkínálattal megmutatta közösség- és közönségszervező erejét is a vármegyei önkormányzat: első ízben rendezték meg nagy sikerrel az Asztalkő fesztivált: Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem településeken színes programkavalkád várta a régióból és a határon túlról a látogatókat. A Vas Vármegyei Értéknapokat immár hagyományszerűen rendezték meg, és újabb 24 vasi értéket vettek fel a vármegyei értéktárba. Általános- és középiskolások számára az ősszel ismét meghirdették az értéktár vetélkedőt. Újabb Vas vármegyei díszpolgárt is köszönthettek: a megtisztelő elismerést prof. dr. Széll Kálmán emeritus főiskolai és címzetes egyetemi tanár vehette át 2023-ban.