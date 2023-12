Tudtuk, hogy bízhatunk bennetek - írta közösségi oldalán Pődör Zoltán, az SZKKA ügyvezetője. - Hagyományainkhoz hűen idén is adománygyűjtést szerveztünk, hogy szebbé varázsoljuk a nehézsorsú gyermekek karácsonyát. Szívmelengető volt látni, hogy mennyi ajándékot, játékot, tisztálkodási eszközt gyűjtöttetek, amiket el is juttattunk a Gencsapáti Gyermekotthon lakóinak. Összetartó közösségünk ismét jelesre vizsgázott. Nem is gondoljátok, hogy mennyi gyerek karácsonyát teszitek ezzel szebbé. Köszönjük! - fogalmazott a klub első embere.

Fotó: Vagvolgyi Balint



Az SZKKA évet óta fontos küldetésének tartja az állatmenhelyek segítését, ezért született meg az a döntés, hogy az SZKKA Karácsony keretein belül a szombathelyi Fekete István Állatvédő Egyesület állatotthonának számára is szerveztek adománygyűjtést. A kézilabdaközösség által mutatott elképesztő összefogásnak köszönhetően rengeteg adomány gyűlt össze az állatmenhely számára is. A sok-sok ajándékot Pődör Rebeka csapatkapitány és Pődör Zoltán ügyvezető vezérletével el is juttatták az állatmenhelyhez, ahol nagyon örültek az adományoknak, felajánlásoknak. Ha már ott jártak, természetesen körbenéztek és meglátogatták a menhelyen lévő nehézsorsú állatokat is. Pődör Zoltánék szomorúan tapasztalták, hogy mennyi kutya és cica vár dideregve arra, hogy egy szerető, gondoskodó családhoz kerüljön. A menhely segítése mellett a látogatás célja az is volt, hogy ismét felhívják a figyelmet a felelős állattartásra és az ösztönözzenek mindenkit az örökbefogadásra. A menhelyek és ott élő állatok szempontjából is nagyon lényeges, hogy minél többen szerető gazdira találjanak, ezért ha valaki kutya, vagy macska vásárlását tervezi, mindenképp érdemes megfontolni az örökbefogadást is lehetőségként.

A Fekete István Állatvédő Egyesület menhelye már több, mint 15 éve azon dolgozik, hogy a környék és az ország nehezebb helyzetű térségein segítsen. Az állatotthonból szocializált, teljes orvosi ellátásban részesült, emberbarát állatokat lehet örökbefogadni. Az egyesület próbál mindennemű segítséget megadni a leendő gazdiknak a sikeres egymásra találásban: lehetőség van az ismerkedésre, sétával, próbanappal, próbaidővel, hiszen a cél, hogy az új családtagok be tudjanak illeszkedni és mindenkinek a lehető legjobb legyen.