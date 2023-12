A kitelepülésen arról kérdeztük Némethné dr. Zsigó Zita rendőr őrnagyot, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjét, melyek a leginkább jellemző kockázatok az adventi időszakban. Kérdésünkre elmondta, számos alkalommal tapasztalták már, hogy az ajándékvásárlás során beszerzett termékeket az autóban hagyják a vásárlók, ez pedig komoly vagyonvédelmi kockázatot jelent. – Amikor gépjárművel közelítjük meg a bevásárlás helyszínét, ne hagyjunk értékeket az autóban. A rendőrség tapasztalata, hogy számos esetben a megvásárolt ajándékok – akár értékes vagyontárgyak – az utastérben maradnak. Ez nem biztonságos, az autó nem tároló eszköz – tette hozzá. Kiemelte, az a legjobb, ha nem egyedül indulunk bevásárolni. Amikor sok ajándékot beszereztünk, s már nem tudjuk hová tenni, célszerű megbeszélni a velünk érkezővel, hogy maradjon az autóban.

Forrás: Unger Tamás

Gyakori, hogy a karácsonyi ajándékok beszerzése és a nézelődés közepette a bevásárlókocsiban hagyjuk a táskánkat vagy a pénztárcánkat, ezzel megkönnyítve a tolvajok dolgát. Néhány pillanatra másfelé nézünk, és meg is történik a baj, ezért soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az értéktárgyainkat. – Ha tömegközlekedéssel megyünk ajándékbeszerző körútra, csak a legszükségesebb értékeinket vigyük magunkkal – hívja fel a figyelmet – Némethné dr. Zsigó Zita. Alapvető, de nem győzik hangsúlyozni, hogy az utazás során is fokozottan ügyeljünk az értékeinkre, ugyanis a zsebtolvajok kedvelt helye a tömegközlekedés, főleg az adventi zsúfolt időszakban. Sokan kényelmesen, otthonukból oldják meg a karácsonyi ajándékok beszerzését. Az online csalók ellepték a világhálót, a rendőrség figyelmeztet, hogy ne dőljünk be az átveréseknek, a nagyon alacsony áron kínált termékek gyanúsak lehetnek. Ajánlják a megbízható kapcsolatokon keresztül történő vásárlást, illetve az utánvétes fizetést. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaival legközelebb december 6-án, szerdán a Family Centerben találkozhatunk kitelepülés formájában, tegnap pedig elindult a Facebook közösségi oldaluk is, ahol szintén hasznos bűnmegelőzési tanácsokkal készülnek. hogy bosszúságtól mentes legyen mindenkinek a karácsonya.