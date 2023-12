Évről évre felállítja az önkormányzat a főtéri színpadon az adventi kalendáriumot formázó házikót, amelyen, ha távolabbról nézzük, a kisváros képe látható, az ablakai mögé pedig apró ajándékokat rejtenek a karácsonyt váró időszakban. Az idén is 24 kis nyitható ablak mögé leshetnek be a Vadvirág ovisok. A hétvége előtt pénteken háromszor hét gyereket várt az önkormányzat, hogy a péntekin kívül a szombati és vasárnapi ablakokat is kinyissák, és a piros díszdobozokba rejtett meglepetéseket – cukorkát, szaloncukrot, csokit, kifestőt, színes ceruzát – elosszák egymás között.