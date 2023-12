A Szent Quirinus utca megépítésének TOP-maradványforrásából újulhatott meg az elmúlt hónapokban a Károly Róbert utca. Az európai uniós támogatást még dr. Puskás Tivadar polgármester irányítása idején nyerte el az önkormányzat. Ebből a pénzből finanszírozták a Szőlős és a Kodály Zoltán utcák rekonstrukcióját is. A közkeletű nevén KISZ-lakótelepen szombaton a beruházást követően utcabált is rendeztek, ahol dr. Nemény András polgármester és Németh Ákos tanácsnok, a városrész önkormányzati képviselője is megjelent. „Negyven év után megújult a Károly Róbert utca. Zenével, tánccal, sok nevetéssel, a lakókkal együtt örültünk neki” – írta közösségi oldalán Nemény András.