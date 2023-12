Az év egyik legszebb ünnepe ugyanis hamar az egyik legszomorúbbá válhat, ha nem vigyázunk eléggé. Négylábú barátunkra több veszély is leselkedhet ilyenkor, amelyekről tudnunk kell ahhoz, hogy fel tudjunk készülni, és gond nélkül teljenek el az ünnepek. A podcastből az is kiderül, hogy a kutyáink is fázhatnak télen, és a tappancsaik megsínylik a téli időjárást. A fagy, a hó és a különböző vegyi anyagok, amelyekkel az utak csúszásmentességét biztosítják, mind kiszáríthatják, felsebezhetik vagy irritálhatják a kutyák mancsát. A mai podcastben Varjú Gábor állatorvossal beszélgettünk.