Behallatszik a bárányok és a szamarak hangja

A gyertyagyújtás után megtelt a művelődési ház nagyterme, sokan kíváncsiak voltak a 33 évvel ezelőtt bemutatott Élethű játék vetítésére. A közönség soraiban ott ültek az alkotók is: Szijártó Sándor és Bakodi Márta. Az akkori egyházashetyei plébános, Horváth István levélben küldte el és Majthényi László, a Vas vármegyei közgyűlés elnöke tolmácsolta köszöntő gondolatait. - A mai estét nemcsak a régi emléknek a felidézése teszi felejthetetlenné, hanem a találkozás. Találkozhatnak most mindazok, akik ezt megrendezték, akik megtekintették, és ti is, kedves régi tanítványaim, akik ezt előadtátok. Úgy érzem, hogy ez a találkozás lesz a legcsodálatosabb karácsonyi ajándék mindenki számára - fogalmazott.

A gyermekek egy hónap alatt tanulták meg a misztériumjátékot. A szöveget mindenki otthon sajátította el, a próbákat szombatonként tartották a templomparkban, a paplakban, vagy éppen a Szijártó család otthonában. A ruhákat, jelmezeket a szülők közösen készítették el, az angyalok és a királyok ruháit a templomból kapták, a férfiak gyertyán ágakból karámokat alakítottak ki, a szamarat id. Szijártó Sándor szolgáltatta Kemenespálfáról, a bárányt Hanzsér Gyula biztosította.

Az ősi jóslat beteljesült...

A szereplők kedvenc éneke Az ősi jóslat beteljesült... című dal volt. A vetítés után a jelenlévő egykori szereplők újra összeálltak, és betöltötte a dallam a helyiségeket, a szíveket és a lelkeket:” Mi is menjünk, vígan járjunk, vezet égi fényesség, Hiszen ő lesz boldogságunk, kire rég vár föld és ég!”