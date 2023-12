Rozán Eszter történelmi és pszichológiai szempontból is végzett előtanulmányokat a könyv megírásához, hogy megalkossa karaktereit, akik aztán az általa létrehozott univerzumban életre keltek, mozogni kezdtek, viszonyulni kezdtek egymáshoz, és megíródott a történet, amelyből látjuk: mennyiben áldozat a prostituált, de még a kerítő lover boy is, a pénz pedig a test vámszedőihez vándorol? Podcastünkben Rozán Eszter elmondja, mi visz rá egy nőt a prostitúcióra: a kalandvágy? A szükség? Hogy kerül anya és lánya egy kirakatba a piroslámpás negyedben? Megtudjuk, a helyszín miért Amszterdam és miért nem London vagy a világ bármely más nagyvárosa, és még sok minden más is kiderül a ma is virágzó ősi mesterséggel kapcsolatosan.