Éppen indult volna el otthonról október 22-én kora délután Adolffal Gecse Balázs, amikor udvarába berontott a barna színű pitbull – jól látszik ez azon a videófelvételen, amit a támadáskor rögzített, s aminek egy részletét itt is közzétesszük.

Habzó szájjal, vérben forgó szemekkel támadott

- A pitbull észrevett bennünket, átszabott az árkon, habzó szájjal, vérben forgó szemekkel neki a kutyának – mesélte el a történteket Gecse Balázs, aki próbálta először lábbal szétválasztani az állatokat. - Nem gondolkodtam, ösztönből cselekedtem. Ha megharap, nem is érdekel, a kutyám életét féltettem – folytatta. A támadó eb a férfival nem is foglalkozott, annyira a kankutyára koncentrált, azt fogta teljes erővel, miközben vicsorgott - tudtuk meg. A gazdának gyorsan kellett cselekednie, így egy gereblyét vett magához, annak a nyelével ütött rá az ebre, így az végül elengedte Adolfot. A fiatal dobermannból folyt a vér, vasárnap a szombathelyi állatkórházba vitték, ahol megműtötték, kitisztították és összevarrták a sebeit. Később Budapesten újabb műtéten esett át, miután a fülében egy hematoma keletkezett, azt egy szállal erősítették még meg. Lelkileg is megviselte Adolfot a támadás: a történtek miatt az 55 kilogrammos állat fél.

Ígéretes karrier állt a dobermann előtt

- Egy boldog, egészséges kutya volt, aki jó vérvonalú családból származik. Édesapja interchampion, több nemzet bajnoka, máig egy iskolába jár be a gyerekek közé tanár gazdájával, ezt a jámborságot örökölte Adolf is. Senkit nem bánt, sem embert, sem kutyát – tette hozzá Gecse Balázs, aki kitért arra is: fiatal dobermannja is eredményesen szerepelt kutyakiállításokon, junior championként ígéretes karrier állt előtte… A kutyatulajdonos leszögezte azt is: szeretné, ha hasonló a Hegyközségben mással nem történne. Videófelvétele van és képeket is készített a támadó kutyáról, annak egyedi jegyei alapján szerinte egyértelműen azonosítható a pitbull. Hangsúlyozta azt is: nem haragszik az állatra, a gazdájának viszont el kellene ismernie a felelősségét.