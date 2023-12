- Ez az esztendő egy többéves rossz szériának egy darabja, ami 2020 tavaszán a Covid-járvánnyal kezdődött, ami romba döntötte a fél világgazdaságot. Megszakadtak az ellátási láncok, óriási zavarok keletkeztek az egész világgazdaság és az egyes nemzetgazdaságok működésében is. Magyarország ebben a szakaszban azt a stratégiát választotta, hogy nem a várható munkanélküliség kezelésére, nem munkanélküli segélyekre költötte az állami forrásokat, hanem beruházásösztönzésre. Ez meghozta azt a kevesek által remélt eredményt, hogy a pandémia időszakában nem nőtt a munkanélküliség. Igaz ez 2020-ra és a 2021-re is – összegzett lapunknak dr. Hende Csaba. Úgy folytatta: - Aztán 2022. február 24-én jött a következő csapás, amely minket, magyarokat különösen és súlyosan, többszörösen érintett: Oroszország a nemzetközi jogot lábbal tiporva megtámadta Ukrajnát és azóta is harcok folynak. Nekünk, magyaroknak különösen elfogadhatatlan ez, mert ebben a háborúban a kárpátaljai területen élő magyarok is besorozott katonaként és önkéntesként ott állnak a frontvonalon és sajnos számos magyar áldozata is van a harcoknak. S elfogadhatatlan ez a háború azért is, mert igen komoly károkat okoz egész Európának, s benne Magyarországnak. Mindez súlyosan érintette a 2023-as évet is – vont mérleget az Országgyűlés alelnöke.

Az inflációt sikerült megzabolázni

Dr. Hende Csaba pozitívumként értékelte, hogy a két számjegyű inflációt sikerült megzabolázni, és még a várakozásnál is kedvezőbben alakulhat a decemberi infláció mértéke. - Már bőven a 10 százalék alatt vagyunk, de itt nem állhatunk meg, ennek a tendenciának tovább kell erősödnie, hogy közel kerüljünk az árstabilitáshoz – húzta alá Szombathely és térségének országgyűlési képviselője. Kitért arra is, a gazdaságban figyelemreméltó előrelépés, hogy – bár az év túlnyomó részében bizonytalan volt, érkeznek-e európai uniós források, év végére biztossá vált – mintegy 10 milliárd eurót átengednek.

Találkozik a nyugati és a keleti tőke

- Már a tavalyi 6,5 milliárd eurós külföldi működő tőke beáramlás is történelmi rekord volt; ezt sikerült idén megduplázni! Több mint 13 milliárd euró befektetés érkezett – erről is beszélt dr. Hende Csaba, rámutatva: - Magyarország kedvező földrajzi fekvésénél, politikai stabilitásánál és az ország vezetésének együttműködésre irányuló világos szándékánál fogva találkozik a nyugati és a keleti technológia, a nyugati és a keleti tőke. Jelen van a német autóipar mindhárom prémium márkája – a Mercedes, a BMW és az Audi – hatalmas termelőüzemekkel, fejlesztő központokkal Magyarországon, s mellette itt vannak a jövőt jelentő elektromos járműipar beszállítói. Itt el kell mondani: az elmúlt időszak legnagyobb eredménye az, hogy Magyarországon csak az nem dolgozik, aki nem akar. Egy olyan csapássorozat után, ami az országot érte, véleményem szerint ez nagyon nagy dolog, mert ahogy mondani szokták: ha munka van, minden van, ha munka nincs, semmi sincs – fogalmazott a parlamenti alelnök.

Fotó: © Cseh Gábor

Érkezik a 13. havi nyugdíj

- A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről már december elején létrejött a megállapodás. Mindez pedig tolja az egész bérskálát majd fölfelé – mutatott rá dr. Hende Csaba. - Ha egy számjegyű inflációval számolunk 2024-ben, akkor a 15 százalékos emelés igen jelentős reálbér-növekedést fog eredményezni, tehát az emberek azt veszik majd észre: a fizetésükből többet tudnak vásárolni, mint 2023-ban. Magyarul úgy néz ki, elértük a válság mélypontját, a gazdaság elindult fölfelé, kifelé a gödörből – húzta alá a politikus. - A gazdaság jó teljesítménye 2024-ben ismét lehetőséget ad arra, hogy a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, és 6 százalékos nyugdíjemelés is történik, ami azt jelenti, hogy a várható inflációval mindenképp lépést tart a nyugdíjak vásárlóértéke.

Támogatják a családokat

A szombathelyi választókerületben számos fejlesztést adhattak át 2023-ban: új csapadékvíz-elvezetési rendszereket, egészségházat is avattak. Az országgyűlési képviselő számára a legfontosabbak azonban a gyermekintézmények beruházásai voltak. - A gyerekek jelentik azt, hogy egy adott településnek, s rajta keresztül az országnak és a nemzetnek van jövője, hogy a fiatalok a nehéz időkben is vállalják a gyermekáldást. A közösségek, az önkormányzatok és az állam összefogásából - úgy Szombathelyen, mint a környező településeken – bölcsődéket és óvodákat hoznak létre azért, hogy az édesanyák, szülők tudják folytatni szakmai karrierjüket, vissza tudjanak illeszkedni a munka világába, és megfelelő anyagi erő, két fizetés álljon rendelkezésre a gyermekek felneveléséhez. A csok-támogatás is fontos, hiszen a gyermeket vállaló szülők jelentős összeghez juthatnak a lakhatásuk megoldása érdekében. Érdekes adat, s önmagáért beszél: jelentősen nőtt az elmúlt 10 évben a 25 és 40 év közötti magyarok lakástulajdonának aránya. Sokkal többen rendelkeznek az elmúlt évek lakásépítési boomjának köszönhetően saját tulajdonú otthonnal, mint korábban – tudtuk meg dr. Hende Csabától.