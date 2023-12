– A szexuálisan bántalmazott, zaklatott, így áldozattá vált gyermekek érdekében álló újszerű izlandi Barnahus-módszer szombathelyi megvalósítását, amely a gyermekek egyszeri meghallgatását eredményezi speciálisan képzett pszichológus közreműködésével, ezáltal a legkevésbé traumatizálja a gyermeket, ügyvédként és önkormányzati képviselőként a kezdetektől, 2015 óta támogatom és figyelemmel kísérem – mondta a képviselő, majd felidézte a pilot program indulását és a fejlődés mérföldköveit:

– Dr. Lazáryné Illés Mária fedezte fel az izlandi módszert és állt az élére annak, hogy a Barnahus-módszert bevezessék Szombathelyen. Később rendkívüli szakmai és társadalmi összefogás eredményeként sikerült elérni a módszer hazai elterjedését. 2016-ban a Szent Márton emlékévben központi támogatásból magas összegű támogatási keret állt rendelkezésére az általam vezetett önkormányzati Jogi és Társadalmi Kapcsolatok bizottságának, ezért lehetőségünk volt támogatást nyújtani annak a két civil szervezetnek, amelyeknek a kérelme a Barnahus pilot program tárgyi feltételeire és a szakemberekkel való megismertetésére irányult. 2016. november 15-én nyitottuk meg a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Vörösmarty Mihály utca 11. szám alatti épületében kialakított meghallgató és monitoring szobákat is magába foglaló Barnahus-szolgálatot, mint pilot program helyszínt, ami Közép-Európában egyedülállóként, Európában 51.-ként nyílt meg, és amit országosan nagy érdeklődés kísért az évek során a szakemberek és média részéről egyaránt. 2016 és 2019 között bizottsági támogatással a módszer megismertetése és a működéséhez nélkülözhetetlen gyermekvédelmi és igazságügyi újszerű együttműködés érdekében több gyermekvédelmi konferenciának adott helyet Szombathely. A konferenciákon elismert hazai és nemzetközi előadókat köszönthettünk, a résztvevők között pedig jelen voltak a gyermekvédelemben, a rendőrségen, az ügyészségen és bíróságon dolgozó szakemberek. A konferenciák védnökeként köszöntöttem az előadókat és a résztvevőket, bizottsági támogatással a tanácskozások anyaga könyvekben is megjelent. Az újszerű gyermekbarát meghallgatás alkalmazásához szükség volt a hazai gyermekvédelmi és büntetőeljárási jogszabályi módosításokra is. A szolgálat gyermekvédelmet és igazságszolgáltatást is magában foglaló tevékenysége több minisztériummal való folyamatos egyeztetést igényelt. A megnyitás óta az egyeztetéseket dr. Lazáryné Illés Mária végezte, sokat tett azért, hogy a működés jogszabályi feltételei és fenntartási költségei is biztosítottak legyenek – munkája során rendszeresen segítettem, bátorítottam. Az ügy előmozdítása érdekében meghívtuk a Barnahus-szolgálatba Hende Csaba és Selmeczi Gabriella országgyűlési képviselőket, rajtuk kívül beszélgetést folytattunk Novák Katalin, akkor család-és ifjúságügyért felelős államtitkárral, valamint Varga Judit igazságügyi miniszterrel. 2020 és 2022 között megtörténtek a különleges bánásmód körébe tartozó szükséges jogszabályi módosítások, így a korábban csak külföldön alkalmazott Barnahus-módszert a szexuálisan bántalmazott gyermekek meghallgatására hazánkban is bevezették. Példa nélküli a Barnahus-szolgálat abban, hogy szakember kezdeményezésére, civil szervezetek önkormányzati támogatásából állami intézményben jött létre, először mint kísérleti program, majd az évek során több minisztérium együttműködésével Magyarországon is véglegesen bevezették – hallottuk dr. Takátsné dr. Tenki Máriától, aki támogatja lapunk jótékonysági akcióját.