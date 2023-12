Ahogy telik az idő, ahogy mind többször kényszerülök búcsúzni, úgy egyre inkább azt érzem, nincs a világon fájdalmasabb szó a „majd”-nál. A „majd” a biztos halál. Majd szeretek, ha… Ha készen állok rá, ha minden körülmény stimmel, ha az égiek, szomszédok, családtagok is úgy akarják… Majd megbocsájtok, ha a másik bocsánatot kér, ha megkövet, ha minden úgy alakul, ahogy azt elterveztem… Majd belevágok, ha elég jó leszek, ha a körülmények nagyjából ideálisak, ha eljön a megfelelő idő, helyszín… S ezek azok a „majd”-ok, amik örökké a soha be nem következett események listáját „gazdagítják”. Nincs ezeknél fájóbb. S amikor az ember összegez, amikor végiggondolja mindazt, ami történt vele, akkor ezek a kihagyott alkalmak, ezek a méltatlan „majd”-ba fulladt esélyek fájnak a legjobban. Mert eljön az a pont, ahonnan már nincsen visszaút. Eljön az a pillanat, amikor megérti az ember, hogy a megbocsájtás a legbecsesebb ajándék, ami adható, a kiteljesedés a legszebb út, ami járható, s aminek az itt és a most a legjobb helyszíne és időpontja, és a szeretet az egyetlen olyan fűszer, ami az íztelen perceket is megédesítheti, ami ingyen van, s mégis az értéke felbecsülhetetlen.