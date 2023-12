Orvosi ügyelet: a Markusovszky-kórház orvosai is segítettek

A közgyűlésen szóba került az új orvosi ügyeleti ellátás is, amit december 1-jén a Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vett át Vas vármegyében. Dr. Kecskés László arról tájékoztatott: rendben zajlik az ellátás, december 13-áig mintegy 1000 beteget láttak el ügyeleten. A háziorvosokkal a szerződéskötés jelenleg is tart, sőt, elmondása szerint az elmúlt időszakban kicsit felgyorsult a folyamat.

Dr. Kecskés Lászlótól megtudtuk azt is, az OMSZ megköszönte a Markusovszky-kórház segítségét: az elmúlt időszakban 8 kórházi orvos vett részt az ügyeleti feladatok ellátásában. - Jó lenne, ha nem csak a havi kettőt, hanem a sürgősségi ügyeleti szakaszban legalább egy ügyeletet - az éjszaka során - is vállalnának a szombathelyi háziorvosok - ezt is kérte dr. Kecskés László, aki ebben a városvezetés segítségét kérte. Dr. Nemény András polgármester úgy reagált: csak kérhetik ezt, hiszen szerinte ehhez az eszközök kikerültek a kezükből. Dr. Kecskés László azonban emlékeztetett: az önkormányzattal állnak munkaszerződésben a háziorvosok.