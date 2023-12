A közmeghallgatás elején az integrált településfejlesztési stratégiát ismertették, bemutatva a várost érintő tervezett változásokat. Az előző ciklusig tapasztalt népességcsökkenés megállítása és a gazdasági élénkülés elősegítése volt a fő célkitűzés Jánosházán. Kiemelték: a demográfiai folyamatok javulnak, a születések száma emelkedik, és az a cél, hogy a fiatalok itt is maradjanak a városban, hozzájárulva ezzel Jánosháza gazdaságának növekedéséhez.

A 2023. évi képviselő-testületi munkáról a beszámolót Kiss András polgármester ismertette. Három fontos pályázatot emelt ki: megvalósul az orvosi rendelő és a családsegítő központ felújítása, valamint a város utcáinak rendbetételére is pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A képviselő-testületi ülésen a gondozási központ felújítására vonatkozó közbeszerzés kiírását is megszavazták.